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РИА Новости

Путин надеется увидеть Абэ на предстоящем ВЭФ во Владивостоке

Вчера, 14:23
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил участие предпринимателей и инвесторов из Японии в Петербургском международном экономическом форуме и выразил надежду увидеть премьер-министра Японии Синдзо Абэ и японских коллег и на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
"Хорошо зарекомендовала себя деятельность российско-японского инвестиционного фонда, инвестплатформа. Предприниматели и инвесторы из Японии приняли активное участие в работе недавнего Петербургского международного экономического форума. Будем также рады видеть господина Абэ, японских коллег и на предстоящем в сентябре во Владивостоке Восточном экономическом форуме", - сказал Путин по итогам встречи с Абэ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Вчера, 14:12
Путин рассказал об использовании японских технологий в российских проектах
Глава государства добавил, что основной сферой двустороннего взаимодействия стран является энергетика.
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Синдзо АбэВладимир ПутинОсака (город)ВладивостокЯпонияРоссияЭкономика
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