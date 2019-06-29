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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин заявил о прогрессе в переговорах по хоздеятельности на Курилах

Вчера, 14:22
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА, 29 июн - РИА Новости. России и Японии удалось продвинуться вперед по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Важно, что нам удалось несколько продвинуться вперед в налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Вчера, 10:11
Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
По его словам, запланирован запуск ряда пилотных проектов.
В декабре 2016 года во время визита Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
Переговоры России и Японии. Архивное фото
25 июня, 02:07
В США рассказали о выгоде улучшения отношений России и Японии
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Вчера, 01:39
Межгосударственные отношения России и Японии
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Саммит G20 в ОсакеСиндзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
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