Эксперт оценил вероятность заключения США и Китаем торгового соглашения

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Несмотря на договоренность лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина возобновить переговоры по торговым спорам, шанс заключить соглашение появится только ближе к президентским выборам в США, считает руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

"Я думаю, что расширение тарифов пока не предвидится, но и соглашения мы в ближайшем будущем не увидим. Шанс его заключить появится ближе к выборам, когда Трампу надо будет показать избирателям, что он может принести деньги в экономику тех штатов, которые ему нужны для победы", - заявил он РИА Новости.

В целом обещание Вашингтона не вводить новые пошлины выглядит размыто, так как сроки этой договоренности не оговариваются. Также сложно делать прогнозы о смягчении тарифов.

"Здесь ситуация не очень предсказуемая, во многом будет диктоваться внутриполитической динамикой США и тем, как стороны оценивают, у кого более слабая позиция. Насколько хорошо и динамично развивается американская экономика, насколько по ней бьют тарифы, и насколько китайское правительство может поддерживать высокие темпы роста", - пояснил эксперт.