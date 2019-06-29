Эксперт оценил вероятность заключения США и Китаем торгового соглашения

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Несмотря на договоренность лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина возобновить переговоры по торговым спорам, шанс заключить соглашение появится только ближе к президентским выборам в США, считает руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги Александр Габуев.
Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
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"Я думаю, что расширение тарифов пока не предвидится, но и соглашения мы в ближайшем будущем не увидим. Шанс его заключить появится ближе к выборам, когда Трампу надо будет показать избирателям, что он может принести деньги в экономику тех штатов, которые ему нужны для победы", - заявил он РИА Новости.
В целом обещание Вашингтона не вводить новые пошлины выглядит размыто, так как сроки этой договоренности не оговариваются. Также сложно делать прогнозы о смягчении тарифов.
"Здесь ситуация не очень предсказуемая, во многом будет диктоваться внутриполитической динамикой США и тем, как стороны оценивают, у кого более слабая позиция. Насколько хорошо и динамично развивается американская экономика, насколько по ней бьют тарифы, и насколько китайское правительство может поддерживать высокие темпы роста", - пояснил эксперт.
Как отметил Габуев, сама по себе встреча Трампа и Си Цзиньпина должна немого успокоить рынки. Ситуация откатилась к состоянию после их встречи в Буэнос-Айресе в декабре. Отличие текущего положения дел в том, что компания Huawei была внесена в американский "черный список". Кроме того, появилось понимание, где у сторон проходят "красные линии" и того, что они проходят не очень близко друг от друга.
9 августа 2018, 16:10Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.