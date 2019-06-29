Япония смягчит визовый режим для российских бизнесменов

"С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что "это мера только для российских бизнесменов".