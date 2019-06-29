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РИА Новости

Япония смягчит визовый режим для российских бизнесменов

Вчера, 14:08
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Япония с сентября начнет смягчать визовый режим для российских бизнесменов, занимающихся проектами совместной деятельности, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что "это мера только для российских бизнесменов".
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Кроме того, Токио смягчит процедуру получения виз для студентов российских вузов.
"Также принято решение об упрощении процедуры выдачи виз студентам 465 вузов России с целью усиления контактов между молодежью", - добавил Абэ.
В ходе встречи Путина и Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "план сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.
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Синдзо АбэЯпонияРоссияЭкономика
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