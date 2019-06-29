Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T14:39Z
https://ria.ru/20190629/1556043470.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155604/29/1556042953_0:298:3026:2001_1036x0_80_0_0_df285d22d155c8d4377d73ac087e7ca9.jpg
РИА Новости

Путин и Абэ провели переговоры

Вчера, 13:59
6938
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке
ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке.
Одной из центральных тем стал вопрос заключения мирного договора между Москвой и Токио.
"Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся проблемы мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Диалог будет продолжен", — сказал российский лидер по итогам переговоров.
Абэ со своей стороны отметил, что стал ясен контур проблем, которые надо для этого преодолеть.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Вчера, 01:39
Межгосударственные отношения России и Японии
По словам Путина, предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень. При этом, по его мнению, Москве и Токио удалось продвинуться вперед в налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Глава российского государства также рассказал о сотрудничестве российских и японских бизнесменов в самых разных сферах. Так, отметил он, японские технологии и инвестиции будут использоваться в российских национальных проектах; консорциум Mitsui и JOGMEC инвестируют в проект "Арктик СПГ — 2" почти три миллиарда долларов; рассматривается проект по созданию нового скоростного канала передачи данных "Япония — Европа", предусматривающий, в частности, прокладку подводного кабеля от Находки до Ниигаты, а в сфере ядерных технологий прорабатываются инициативы по переработке использованного ядерного топлива и по возможной совместной работе в третьих странах.
Кроме того, добавил Путин, Япония с сентября начнет смягчать визовый режим для бизнесменов, занимающихся проектами совместной деятельности, и для студентов 465 российских вузов.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Вчера, 12:15
Россия и Япония договорились провести Год межрегиональных обменов
Особое внимание лидеры России и Японии уделили ситуации на Корейском полуострове. Как заявил российский президент, она может быть решена только дипломатическими путями.
"Необходим конструктивный заинтересованный диалог вовлеченных стран. Только так можно обеспечить безопасность и развитие общего для нас региона — Северо-Восточной Азии", — сказал Путин.

Российско-японские отношения

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
22 июня, 11:30
Путин ответил на претензии Японии по Курилам
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
Процесс активизировался после встречи лидеров России и Японии в Сингапуре в ноябре прошлого года. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи всех четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
4 июня, 08:00
Атрофировавшийся суверенитет как причина неудачи затеи Токио с Москвой
40310014
Обсудить 5
Синдзо АбэВладимир ПутинКНДРВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на полях саммита Группы двадцати. 28 июня 2019
"Прекрасный парень" Путин и ответ Элтону Джону. Чем запомнилась "Двадцатка"
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим в Иркутской области
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в международном мероприятии, посвященном российско-сирийской дружбе
В Петербурге появилось граффити, посвященное российско-сирийской дружбе
Девочка плачет
В Керчи школьницу поставили на колени, а потом жестоко избили
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Кремле рассказали о передаче Турции технологий по производству С-400
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Паводок в Иркутской области
Росгвардейцы в зоне паводка в Иркутской области спасли тонущего ребенка
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
Лента новостейМолния