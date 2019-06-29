Путин и Абэ провели переговоры

ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

Одной из центральных тем стал вопрос заключения мирного договора между Москвой и Токио.

"Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся проблемы мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Диалог будет продолжен", — сказал российский лидер по итогам переговоров.

Абэ со своей стороны отметил, что стал ясен контур проблем, которые надо для этого преодолеть.

По словам Путина, предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень. При этом, по его мнению, Москве и Токио удалось продвинуться вперед в налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Глава российского государства также рассказал о сотрудничестве российских и японских бизнесменов в самых разных сферах. Так, отметил он, японские технологии и инвестиции будут использоваться в российских национальных проектах; консорциум Mitsui и JOGMEC инвестируют в проект "Арктик СПГ — 2" почти три миллиарда долларов; рассматривается проект по созданию нового скоростного канала передачи данных "Япония — Европа", предусматривающий, в частности, прокладку подводного кабеля от Находки до Ниигаты, а в сфере ядерных технологий прорабатываются инициативы по переработке использованного ядерного топлива и по возможной совместной работе в третьих странах.

Кроме того, добавил Путин, Япония с сентября начнет смягчать визовый режим для бизнесменов, занимающихся проектами совместной деятельности, и для студентов 465 российских вузов.

Особое внимание лидеры России и Японии уделили ситуации на Корейском полуострове. Как заявил российский президент, она может быть решена только дипломатическими путями.

"Необходим конструктивный заинтересованный диалог вовлеченных стран. Только так можно обеспечить безопасность и развитие общего для нас региона — Северо-Восточной Азии", — сказал Путин.

Российско-японские отношения

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.

Процесс активизировался после встречи лидеров России и Японии в Сингапуре в ноябре прошлого года. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи всех четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.