Путин и Абэ отметили налаживание диалога по мирному договору

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-японских переговоров сообщил, что он и премьер Японии Синдзо Абэ отметили налаживание предметного диалога по мирному договору.
"Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся проблемы мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Диалог будет продолжен", - сказал Путин в японской Осаке.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.