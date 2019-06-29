Путин и Абэ отметили налаживание диалога по мирному договору

"Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся проблемы мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Диалог будет продолжен", - сказал Путин в японской Осаке.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.