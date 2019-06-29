Косачев назвал условие диалога российских и грузинских парламентариев

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Межпарламентские контакты в условиях отсутствия дипломатических отношений должны поощряться, но отсутствие мер безопасности делает такой диалог невозможным, заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ситуацию с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.

"Визиты по парламентской линии в условиях отсутствия дипломатических отношений не только возможны, но, по моему глубокому убеждению, должны всемерно поощряться обеими сторонами - разумеется, в случае наличия заинтересованности в нормализации этих отношений", - сказал сенатор.

Однако непременным условием является предварительное согласование всех параметров возможных визитов и, "не в последнюю очередь, гарантирование принимающей стороной общепринятых норм гостеприимства и безопасности для приезжающих делегаций", добавил он.

"При соблюдении названных условий я был бы только за активизацию российско-грузинского диалога по парламентской линии. Без этого такой диалог не представляется возможным", - заключил Косачев.

Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы.

Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.