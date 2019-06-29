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РИА Новости

Россия и Япония подписали пакет документов по итогам встречи Путина и Абэ

Вчера, 13:46
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Россия и Япония подписали совместный пакет документов по итогам встречи лидеров стран Владимира Путина и Синдзо Абэ, сообщает корреспондент РИА Новости.
В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и МИД Японии по проведению Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Вчера, 01:39
Межгосударственные отношения России и Японии
Принято совместное заявление об актуализации работ по конкретизации плана сотрудничества между РФ и Японией.
Москва и Токио также утвердили совместный план сотрудничества по цифровой экономике, приняли меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и повышения энергоэффективности.
Кроме того, подписана программа совместных действий в области туризма между Федеральным агентством по туризму и Японским агентством по туризму на период 2020-2023 годов.
Стороны также подписали меморандум о согласовании условий заключения контракта на управление гостиницей между корпорацией AEON и Hotel Okura.
Россия и Япония также подписали договор между "Р-Фарм Холдинг" и Canon Medical Systems о стратегическом партнерстве, трансфере технологий и организации локального производства на территории РФ медицинского оборудования.
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Синдзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияЭкономика
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