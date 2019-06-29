Россия и Япония подписали пакет документов по итогам встречи Путина и Абэ

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Россия и Япония подписали совместный пакет документов по итогам встречи лидеров стран Владимира Путина и Синдзо Абэ, сообщает корреспондент РИА Новости.

В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и МИД Японии по проведению Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

Принято совместное заявление об актуализации работ по конкретизации плана сотрудничества между РФ и Японией.

Москва и Токио также утвердили совместный план сотрудничества по цифровой экономике, приняли меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и повышения энергоэффективности.

Кроме того, подписана программа совместных действий в области туризма между Федеральным агентством по туризму и Японским агентством по туризму на период 2020-2023 годов.

Стороны также подписали меморандум о согласовании условий заключения контракта на управление гостиницей между корпорацией AEON и Hotel Okura.