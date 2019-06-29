Американский десантный корабль зашел в порт Одессы

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США прибыл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze — 2019, сообщает местное издание "Думская.net".
Как отмечается в сообщении, корабль доставил на Украину подразделение морских пехотинцев, которые примут участие в учениях.
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В ближайшее время в порт зайдет еще один американский корабль: ракетный эсминец USS Carney.
Украино-американские учения Sea Breeze — 2019 начнутся 1 июля, они будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой.
По украинскому законодательству в стране не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента. Такой закон президент Петр Порошенко подписал в марте. Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений "Кленовая арка".