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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин поздравил Абэ с успешным проведением саммита G20

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил японского премьера Синдзо Абэ с успешным проведением саммита "Большой двадцатки", отметив, что в рамках этого форума было очень непросто согласовать подчас прямо противоположные позиции разных государств по вопросам мирового развития.
"Прежде всего, хочу поздравить вас и ваших коллег с успешным проведением и завершением саммита "двадцатки". Это была большая работа, и то, что она завершилась с такими результатами, это в значительной степени ваша заслуга", - заявил Путин на переговорах с Абэ в субботу.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Вчера, 10:11
Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
"Очень непросто было согласовать позиции - часто прямо противоположные позиции - по ключевым вопросам мирового развития, по развитию мировой экономики", - подчеркнул российский лидер.
Он выразил надежду, что "дух Осаки, который мы так почувствовали, и результаты нашей работы будут сопровождать нас на протяжении года, может быть, нескольких лет".
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Саммит G20 в ОсакеСиндзо АбэВладимир ПутинОсака (город)ЯпонияВ мире
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