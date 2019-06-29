Путин поздравил Абэ с успешным проведением саммита G20

"Прежде всего, хочу поздравить вас и ваших коллег с успешным проведением и завершением саммита "двадцатки". Это была большая работа, и то, что она завершилась с такими результатами, это в значительной степени ваша заслуга", - заявил Путин на переговорах с Абэ в субботу.