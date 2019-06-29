Путин поздравил Абэ с успешным проведением саммита G20

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил японского премьера Синдзо Абэ с успешным проведением саммита "Большой двадцатки", отметив, что в рамках этого форума было очень непросто согласовать подчас прямо противоположные позиции разных государств по вопросам мирового развития.
"Прежде всего, хочу поздравить вас и ваших коллег с успешным проведением и завершением саммита "двадцатки". Это была большая работа, и то, что она завершилась с такими результатами, это в значительной степени ваша заслуга", - заявил Путин на переговорах с Абэ в субботу.
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"Очень непросто было согласовать позиции - часто прямо противоположные позиции - по ключевым вопросам мирового развития, по развитию мировой экономики", - подчеркнул российский лидер.
Он выразил надежду, что "дух Осаки, который мы так почувствовали, и результаты нашей работы будут сопровождать нас на протяжении года, может быть, нескольких лет".