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РИА Новости

Путин и Абэ намерены обсудить вопрос заключения мирного договора

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах в субботу намерены поговорить о заключении мирного договора.
"А сегодня я рассчитываю на дискуссию по вопросу заключения мирного договора с учетом результатов встреч между министрами иностранных дел и нашими переговорщиками, также надеюсь на обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в широких областях и по международным вопросам", - отметил Абэ в начале встречи.
Путин со своей стороны подчеркнул, что "рад возможности поговорить по всему комплексу наших отношений, в том числе и по мирному договору".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи в Москв
10 мая, 20:17
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Синдзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
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