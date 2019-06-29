Путин и Абэ намерены обсудить вопрос заключения мирного договора

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах в субботу намерены поговорить о заключении мирного договора.
"А сегодня я рассчитываю на дискуссию по вопросу заключения мирного договора с учетом результатов встреч между министрами иностранных дел и нашими переговорщиками, также надеюсь на обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в широких областях и по международным вопросам", - отметил Абэ в начале встречи.
Путин со своей стороны подчеркнул, что "рад возможности поговорить по всему комплексу наших отношений, в том числе и по мирному договору".