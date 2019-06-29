Путин и Абэ намерены обсудить вопрос заключения мирного договора

"А сегодня я рассчитываю на дискуссию по вопросу заключения мирного договора с учетом результатов встреч между министрами иностранных дел и нашими переговорщиками, также надеюсь на обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в широких областях и по международным вопросам", - отметил Абэ в начале встречи.