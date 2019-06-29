В Приангарье более 800 человек разместили во временных пунктах

ИРКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Почти 850 человек, среди которых более 100 детей, находятся из-за паводка в пунктах временного размещения в Иркутской области, сообщает правительство региона.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 домов, где живут более 9 тысяч человек, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов. Власти региона сообщали об одном погибшем и двух пропавших без вести. По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.

"В трех подтопленных районах Иркутской области для пострадавших действует 18 пунктов временного размещения людей, десять из них находятся в Тулунском районе. По состоянию на 9 часов утра (04.00 мск) 29 июня в них находилось 624 человека, в том числе 134 ребенка. Три пункта временного размещения людей расположены в Тайшетском районе, пять – в Нижнеудинском. По состоянию на утро 29 июня в них находилось семь и 210 человек соответственно", - говорится в сообщении.

По информации правительства области, пункты сбора гуманитарной помощи открыты в 25 комплексных центрах социального обслуживания населения, расположенных в разных районах региона.