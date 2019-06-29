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РИА Новости

В Приангарье более 800 человек разместили во временных пунктах

Вчера, 12:23
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© ГУ МЧС России по Иркутской области Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
© ГУ МЧС России по Иркутской области
ИРКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Почти 850 человек, среди которых более 100 детей, находятся из-за паводка в пунктах временного размещения в Иркутской области, сообщает правительство региона.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 домов, где живут более 9 тысяч человек, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов. Власти региона сообщали об одном погибшем и двух пропавших без вести. По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.
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"В трех подтопленных районах Иркутской области для пострадавших действует 18 пунктов временного размещения людей, десять из них находятся в Тулунском районе. По состоянию на 9 часов утра (04.00 мск) 29 июня в них находилось 624 человека, в том числе 134 ребенка. Три пункта временного размещения людей расположены в Тайшетском районе, пять – в Нижнеудинском. По состоянию на утро 29 июня в них находилось семь и 210 человек соответственно", - говорится в сообщении.
По информации правительства области, пункты сбора гуманитарной помощи открыты в 25 комплексных центрах социального обслуживания населения, расположенных в разных районах региона.
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Правительство выделит средства пострадавшим от паводка в Иркутской области
"Только в Тайшетском районе собрано более 10 тонн продуктов, питьевой воды и предметов первой необходимости. Грузы регулярно отправляют в пострадавшие районы. За два дня сделано четыре рейса. На машинах грузы доставляют до воды, дальше везут в лодках", - отмечают региональные власти.
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