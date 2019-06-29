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РИА Новости
Культура

На фестивале "Старкон" в Петербурге состоится премьера "Человека-паука"

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Илья ЖуравлевПервый день "Старкона" в Петербурге
Первый день Старкона в Петербурге
© РИА Новости / Илья Журавлев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Международный фестиваль "Старкон", посвященный фантастике, кино, космонавтике и науке, состоится 29 и 30 июня в Санкт-Петербурге , сообщают организаторы.
В 2019 году фестиваль проходит уже в двадцатый раз. Юбилейный "Старкон" в КВЦ "Экспофорум" объединяет научную конференцию, фестиваль кино, конкурс урбанистики, гик-конвент, ночную вечеринку, ярмарку и спортивный отдых.
Хэдлайнер фестиваля - актер Энтони Рэпп, известный по сериалу "Звездный путь: Дискавери" и фильмам "Богема" и "Игры разума". Гости "Старкона" - космонавты-испытатели Андрей Борисенко и Валерий Токарев, писатель Петер Фехервари, ученые Алексей Екайкин и Андрей Серяков и другие.
На "Старконе" работают шесть ключевых зон – научная, выставочная, игровая, кинематографическая, фанатская и арт-зона; проходит научно-популярная конференция "Парсек", и открытый конкурс по урбанистике, на главной сцене можно увидеть выступления косплееров в авторских костюмах.
В выставочной зоне гости могут заказать кофе у высокоточных роботов Kawasaki, увидеть возможности руки-робота и системы видеоаналитики со встроенным искусственным интеллектом, битвы роботов и состязания дронов, научные шоу и эксперименты с электричеством. Хедлайнер игровой зоны - компания Wargaming: на площадке будет установлен большой стенд онлайн-игры World of Warships.
© Columbia Pictures (2017)Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Возвращение домой
© Columbia Pictures (2017)
Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"
30 июня за пять дней до официальной премьеры на фестивале "Старкон" состоится показ "Человек-паук: возвращение домой".
"На стенде Metal Gear Solid зрителей ждет огромный макет беспилотной боевой машины Gekko, на стенде For Honor посетители могут штурмовать пятиметровую крепость", - сообщают организаторы.
Пассаж конгрессно-выставочного центра ЭКСПОФОРУМ. Архивное фото
8 июля 2016, 07:19Культура
Фестиваль "Старкон" соберет поклонников фантастики в ПетербургеСтаркон" ─ крупнейший и старейший ежегодный российский фестиваль фантастики, кино, видеоигр, комиксов и науки пройдет в КВЦ "Экспофорум".
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