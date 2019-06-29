На фестивале "Старкон" в Петербурге состоится премьера "Человека-паука"

Первый день "Старкона" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Международный фестиваль "Старкон", посвященный фантастике, кино, космонавтике и науке, состоится 29 и 30 июня в Санкт-Петербурге , сообщают организаторы.

В 2019 году фестиваль проходит уже в двадцатый раз. Юбилейный "Старкон" в КВЦ "Экспофорум" объединяет научную конференцию, фестиваль кино, конкурс урбанистики, гик-конвент, ночную вечеринку, ярмарку и спортивный отдых.

Хэдлайнер фестиваля - актер Энтони Рэпп, известный по сериалу "Звездный путь: Дискавери" и фильмам "Богема" и "Игры разума". Гости "Старкона" - космонавты-испытатели Андрей Борисенко и Валерий Токарев, писатель Петер Фехервари, ученые Алексей Екайкин и Андрей Серяков и другие.

На "Старконе" работают шесть ключевых зон – научная, выставочная, игровая, кинематографическая, фанатская и арт-зона; проходит научно-популярная конференция "Парсек", и открытый конкурс по урбанистике, на главной сцене можно увидеть выступления косплееров в авторских костюмах.

В выставочной зоне гости могут заказать кофе у высокоточных роботов Kawasaki, увидеть возможности руки-робота и системы видеоаналитики со встроенным искусственным интеллектом, битвы роботов и состязания дронов, научные шоу и эксперименты с электричеством. Хедлайнер игровой зоны - компания Wargaming: на площадке будет установлен большой стенд онлайн-игры World of Warships.

© Columbia Pictures (2017) Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой" © Columbia Pictures (2017) Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"

30 июня за пять дней до официальной премьеры на фестивале "Старкон" состоится показ "Человек-паук: возвращение домой".