Россия и Япония договорились провести Год межрегиональных обменов

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Токио договорились провести Год межрегиональных обменов России и Японии.

"Мы договорились запустить новый проект - Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов", - сообщил российский лидер на церемонии закрытия перекрестных Годов России и Японии. Он добавил, что ему особенно приятно объявить об этом в Осаке, которая является городом-побратимом родного президенту России Санкт-Петербурга.

Путин выразил уверенность, что Год межрегиональных обменов позволит придать новое качество многоплановому сотрудничеству субъектов РФ с префектурами Японии, что будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества двух стран.

По словам Путина, завершившиеся перекрестные Годы позволили сблизить народы двух стран и больше узнать друг о друге. Мероприятия, прошедшие в России и Японии, а их состоялось более 700, охватили самые разнообразные сферы - культуру, образование, туризм, спорт и многие другие. Глава государства напомнил о том, что представитель Японии на днях занял второе место на музыкальном конкурсе имени Чайковского. "Это вне рамок мероприятий перекрестных Годов", - с улыбкой сказал Путин. Зал юмор президента понял и оценил, разразившись смехом и аплодисментами. "Никто ему не подыгрывал, - продолжил шутить российский лидер. - Это его собственное достижение". Участники церемонии снова рассмеялись.

Путин отметил, что перекрестные Годы включали в себя уникальные мероприятия, в которых участвовали мастера своего дела из обеих стран. На церемонии закрытия ее участники, в том числе Путин и премьер Японии Синдзо Абэ, увидят выступления молодых талантов - солистов Московского камерного хора и японского детского хора, которые исполнят народные песни и классические произведения.