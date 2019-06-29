В Сети оценили слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пользователи Сети поддержали слова депутата Верховной рады Николая Скорика о том, что глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию.

Ранее Скорик, комментируя попытки Зеленского отправить Климкина в отставку, назвал последнего позором украинской дипломатии, "начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы". По мнению парламентария, внешность важна для дипломата, поскольку он представляет элиту государственной службы.

"Хоть один правду сказал, наплодили Чебурашков, милых чьих-то сынков", — согласилась Жадана Шевченко.

"Климкину костюм справили, а велосипед не купили, вот и результат", — сыронизировал Олег Климтд.

"Клим Чугункин!" — вспомнил Fox Fox хулигана и вора-рецидивиста из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце".

"Самое главное воспоминание про Климкина — это когда бе-бе-бе и его водой облили. Сидел спал, а тут его водой!" — добавил Игорь Правлоцкий.

"Было бы очень смешно, если бы это были министры не моей страны..." — посетовала Лилия Вишнякова.

На днях президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что МИД без согласований с ним направил ответ на российскую ноту по украинским морякам. Климкин на это ответил, что у его ведомства есть на то полномочия, к тому же Зеленский к нему вообще не обращался.

В ноте, направленной Москвой в украинское посольство, Киеву предлагалось пойти навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение процесса в отношении задержанных моряков. В ответ Климкин потребовал от России немедленно выполнить решение Международного трибунала и освободить всех арестованных.