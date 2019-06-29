Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T11:28Z
https://ria.ru/20190629/1556040971.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155603/62/1556036277_0:365:2559:1804_1036x0_80_0_0_6c263eafedafc9404fee5d92362cae58.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган

Вчера, 11:28
1317
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сделка по покупке С-400 закрыта полностью ... и это не в духе Турецкой республики, чтобы отказываться от такой договоренности", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита G20.
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Вчера, 07:39
"Это, безусловно, проблема": Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400
На вопрос, дал ли президент США Дональд Трамп гарантии того, что против Турции не будут введены санкции в ответ на сделку по С-400, Эрдоган ответил, что "непохоже, чтобы это было так" (чтобы против Турции ввели санкции).
"Немыслимо, чтобы между такими стратегическими партнерами, как США и Турция, были санкции", - добавил турецкий президент.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
3320011
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеС-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Турция ожидает поставок из США самолетов F-35
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Трамп прокомментировал слова Путина о либерализме
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте прокомментировал слова Путина о либерализме
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Кремле рассказали о передаче Турции технологий по производству С-400
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Сети оценили слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
"Это, безусловно, проблема": Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати.
Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
Лента новостейМолния