Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сделка по покупке С-400 закрыта полностью ... и это не в духе Турецкой республики, чтобы отказываться от такой договоренности", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита G20.
На вопрос, дал ли президент США Дональд Трамп гарантии того, что против Турции не будут введены санкции в ответ на сделку по С-400, Эрдоган ответил, что "непохоже, чтобы это было так" (чтобы против Турции ввели санкции).
"Немыслимо, чтобы между такими стратегическими партнерами, как США и Турция, были санкции", - добавил турецкий президент.