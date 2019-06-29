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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп

Вчера, 11:23
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© REUTERS / Pool/ Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
© REUTERS / Pool/ Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его турецкий коллега Тайип Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, против которой возражают США.

"Он (Эрдоган. — Прим. ред.) не мог ничего сделать, он уже купил их (эти системы. — Прим. ред.)", — сказал Трамп по итогам саммита G20 в японской Осаке, говоря о действиях американской стороны, которая требовала от президента Турции отказаться от С-400. Трамп подчеркнул, что при прежнем президенте Бараке Обаме Турция хотела приобрести ракеты Patriot, но ей отказали. Президент США отметил, что к Эрдогану "относятся очень несправедливо" и в целом ситуация "запутанная".

Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Вчера, 07:39
"Это, безусловно, проблема": Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400
Ранее США заявляли, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. США также грозят санкциями и заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Турция неоднократно заявляла, что намерена приобрести С-400, несмотря на угрозы США. Первые комплексы должны поступить в распоряжение Анкары уже в июле.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампС-400 «Триумф»Реджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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