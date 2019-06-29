Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп

"Он (Эрдоган. — Прим. ред.) не мог ничего сделать, он уже купил их (эти системы. — Прим. ред.)", — сказал Трамп по итогам саммита G20 в японской Осаке, говоря о действиях американской стороны, которая требовала от президента Турции отказаться от С-400. Трамп подчеркнул, что при прежнем президенте Бараке Обаме Турция хотела приобрести ракеты Patriot, но ей отказали. Президент США отметил, что к Эрдогану "относятся очень несправедливо" и в целом ситуация "запутанная".