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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп надеется, что Китай будет увеличивать импорт из США

Вчера, 09:37
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу выразил надежду, что Китай будет наращивать импорт из США, говорится в распространенном Центральным телевидением КНР заявлении по итогам переговоров.
"США надеются путем консультаций надлежащим образом урегулировать проблему торгового баланса двух стран", - заявил Трамп на встрече на полях саммита G20 в Осаке.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Вчера, 06:18
США и Китай выиграют от сотрудничества, заявил Си Цзиньпин
Он подчеркнул, что "США не будут вводить новые пошлины на экспортную продукцию из Китая, надеемся, что КНР будет наращивать импорт из США".
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСША
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28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
США не будут вводить новые пошлины на китайские товары
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