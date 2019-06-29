Си Цзиньпин рассказал об американо-китайских отношениях

ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в субботу заявил президенту США Дональду Трампу, что отношения США и КНР являются одними из наиболее важных двусторонних отношений в мире, говорится в распространенном Центральным телевидением КНР заявлении по итогам переговоров.

Он отметил, что за прошедшие 40 лет с момента установления дипотношений между КНР и США, ситуация и в мире, и в отношениях между двумя странами в значительной степени изменилась, однако один основной факт всегда оставался неизменным, что "сотрудничество лучше конфликтов, что диалог лучше конфронтации".