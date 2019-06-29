Си Цзиньпин рассказал об американо-китайских отношениях

ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в субботу заявил президенту США Дональду Трампу, что отношения США и КНР являются одними из наиболее важных двусторонних отношений в мире, говорится в распространенном Центральным телевидением КНР заявлении по итогам переговоров.
"Американо-китайские отношения являются одними из наиболее важных двусторонних отношений в мире", - заявил Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Осаке.
Он отметил, что за прошедшие 40 лет с момента установления дипотношений между КНР и США, ситуация и в мире, и в отношениях между двумя странами в значительной степени изменилась, однако один основной факт всегда оставался неизменным, что "сотрудничество лучше конфликтов, что диалог лучше конфронтации".
"В настоящий момент отношения Китая и США переживают некоторые сложности, которые не соответствуют интересам ни одной из сторон", - подчеркнул он.