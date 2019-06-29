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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Абэ заявил, что реформа ВТО неотвратима

Вчера, 08:57
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите глав делегаций государств – участников "Группы двадцати"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите глав делегаций государств – участников Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите глав делегаций государств – участников "Группы двадцати"
ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Реформа ВТО неизбежна, так же, как и создание новых правил для регулирования цифровой экономики, связанной с потоками данных, об этом на итоговой пресс-конференции после завершения саммита "двадцатки" сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Когда продвигается глобализация, усиливаются противоречия между странами. Свободный, справедливый, недискриминационный рынок – мы смогли четко подтвердить эти основные принципы свободной торговли. С другой стороны, неизбежна реформа ВТО. Реальность такова, что ВТО сейчас не всегда может реагировать на такие современные вызовы, как глобализация, цифровизация. Четвертая промышленная революция в виде больших данных, искусственного интеллекта продвигается быстрыми темпами. Необходимы новые правила для (управления) данными. Это была одна из важных тем этого саммита", - сказал Абэ.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
28 июня, 09:21
Орешкин заявил об отсутствии у "двадцатки" единой позиции по реформе ВТО
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Саммит G20 в ОсакеСиндзо АбэВсемирная торговая организацияОсака (город)ЯпонияЭкономика
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