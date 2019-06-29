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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"

Вчера, 08:57
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу — "отличной".

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", — сказал он обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
28 июня, 12:36
Как на "Оскаре": курьезы и детали встречи Путина и Трампа в Осаке
По словам Трампа, которые приводит сайт телеканала "Россия 24", они с Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.
"У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое", — добавил американский президент.
Накануне лидеры России и США провели полуторачасовую встречу в рамках саммита "Большой двадцатки", который проходит в Осаке. Как отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, стороны подтвердили и даже инициировали желание обсуждать широкий спектр проблем: от экономики до стратегической стабильности.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
28 июня, 16:51
G20, день первый: Трамп, Мэй и другие собеседники ПутинаНа саммите "Двадцатки" в Японии Владимир Путин проводит активные переговоры с коллегами. И почти всегда удается найти общий язык, даже с теми, кто предпочитает критиковать Россию. Хотя есть и исключения.
Помимо вопроса о международной торговле, они обсудили ситуацию в Сирии и вокруг Ирана, в Венесуэле и на Украине, затронули вопросы, связанные с Турцией и Китаем, а также договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.
Это была третья личная встреча президентов России и США, в основном они общаются по телефону.
До этого Путин и Трамп виделись в декабре на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе: они коротко пообщались "на ногах", но полноформатную встречу Трамп отменил из-за инцидента в Керченском проливе.
Кроме того, летом прошлого года президенты России и США провели саммит в Хельсинки.
Встреча Путина и Трампа в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Изначально на встречу отводился примерно час.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Кто в курсе, если начальник похвалил, чего стоит ожидать?
29 июня, 09:31
nn oo
191810234
Хорошему парню много хороших санкций !
29 июня, 09:23
llitsukov
23352017
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