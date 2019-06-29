Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу — "отличной".

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", — сказал он обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Трампа, которые приводит сайт телеканала " Россия 24 ", они с Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.

"У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое", — добавил американский президент.

Накануне лидеры России и США провели полуторачасовую встречу в рамках саммита "Большой двадцатки", который проходит в Осаке. Как отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, стороны подтвердили и даже инициировали желание обсуждать широкий спектр проблем: от экономики до стратегической стабильности.

Помимо вопроса о международной торговле, они обсудили ситуацию в Сирии и вокруг Ирана, в Венесуэле и на Украине, затронули вопросы, связанные с Турцией и Китаем, а также договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.

Это была третья личная встреча президентов России и США, в основном они общаются по телефону.

До этого Путин и Трамп виделись в декабре на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе: они коротко пообщались "на ногах", но полноформатную встречу Трамп отменил из-за инцидента в Керченском проливе.