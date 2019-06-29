Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", — сказал он обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.
Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.
Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.
До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".
До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".
Однако переговоры продолжались почти полтора часа.
Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.
Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.
С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.
Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.
Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.
До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".
Однако переговоры продолжались почти полтора часа.
Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.
С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.
Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.