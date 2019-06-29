Трамп выразил Эрдогану обеспокоенность покупкой Турцией С-400

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану обеспокоенность покупкой зенитно-ракетных комплексов С-400 и призвал укреплять НАТО, сообщил Белый дом по итогам переговоров двух лидеров на полях саммита G20.

"Президент выразил обеспокоенность потенциальным приобретением Турцией российских ЗРК С-400 и призвал Турцию работать с США по оборонному сотрудничеству таким образом, чтобы укреплять альянс НАТО", - говорится в сообщении.

Ранее США заявляли, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. США также грозят санкциями и заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Турция неоднократно заявляла, что намерена приобрести С-400, несмотря на угрозы США. Первые комплексы должны поступить Анкаре уже в июле.