Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T08:20Z
https://ria.ru/20190629/1556037342.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп выразил Эрдогану обеспокоенность покупкой Турцией С-400

Вчера, 08:20
872
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану обеспокоенность покупкой зенитно-ракетных комплексов С-400 и призвал укреплять НАТО, сообщил Белый дом по итогам переговоров двух лидеров на полях саммита G20.
"Президент выразил обеспокоенность потенциальным приобретением Турцией российских ЗРК С-400 и призвал Турцию работать с США по оборонному сотрудничеству таким образом, чтобы укреплять альянс НАТО", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Вчера, 07:39
"Это, безусловно, проблема": Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400
Также лидеры обсудили двустороннюю торговлю и "достижение общих целей в Сирии".
Ранее США заявляли, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. США также грозят санкциями и заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Турция неоднократно заявляла, что намерена приобрести С-400, несмотря на угрозы США. Первые комплексы должны поступить Анкаре уже в июле.
4900314
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке
Эксперт прокомментировал встречу Трампа и Си Цзиньпина
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
"Это, безусловно, проблема": Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп рассказал о поиске решения проблемы оборонных поставок Турции
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп заявил о готовности нанести визит в Турцию
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке
Пекин назвал условие продолжения торговых переговоров с США
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Турция ожидает поставок из США самолетов F-35
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп спросил у президента Южной Кореи, видел ли тот его последний твит
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Трамп прокомментировал слова Путина о либерализме
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Эксперт рассказал, в каком случае Трамп сможет переизбраться на второй срок
В Афганистане более 20 военных погибли в результате нападения боевиков
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Кремле рассказали о передаче Турции технологий по производству С-400
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях Группы двадцати. 29 июня 2019
Меркель на встрече с Путиным выглядела бодро
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Лента новостейМолния