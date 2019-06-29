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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Эксперт прокомментировал встречу Трампа и Си Цзиньпина

Вчера, 08:10
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке
ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Переговоры лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа в японской Осаке могут стать фактором смягчения напряженности между сторонами, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в субботу утром провели встречу на полях саммита G20 в Осаке, переговоры, которые продолжались 80 минут, стали самой ожидаемой двусторонней встречей лидеров на "двадцатке" этого года.
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"Основной целью участия Трампа в саммите G20 в этом году – продвижение переговоров по урегулированию торгового спора с Китаем через платформу G20, надежда на встречу с китайским лидером была одним из важных импульсов для американского президента приехать в Осаку", - считает аналитик.
По его словам, "пока непонятно, смогут ли Китай и США добиться соглашения по торговым противоречиям, но эта встреча по меньшей мере поможет несколько смягчить напряженность в торговой войне между двумя странами".
Аналитик также отметил, что пока сложно говорить, пойдут ли стороны на какие-либо уступки друг другу ради скорейшего достижения соглашения. Тем не менее, он добавил, что, возможно, в ходе переговоров Трамп в некоторых аспектах мог пойти на символические компромиссы, потому что полная неудача этой встречи никак не соответствует ожиданиям американского лидера, так как это не очень благоприятно скажется на нем в свете предстоящих президентских выборов.
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Говоря об ожиданиях китайской стороны, аналитик добавил, что Си Цзиньпин "уже несколько раз на личном опыте убедился в переменчивости (позиции – ред.) президента Трампа, китайская сторона потеряла доверие к США, и поэтому заранее (ко всему – ред.) хорошо подготовилась".
США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
Однако уже в мае нынешнего года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пошлины на китайские товары были повышены с 10% до 25% 10 мая, а президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом в 60 миллиардов долларов.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
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