Эксперт прокомментировал встречу Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке

© AP Photo / Susan Walsh Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке

ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Переговоры лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа в японской Осаке могут стать фактором смягчения напряженности между сторонами, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в субботу утром провели встречу на полях саммита G20 в Осаке, переговоры, которые продолжались 80 минут, стали самой ожидаемой двусторонней встречей лидеров на "двадцатке" этого года.

"Основной целью участия Трампа в саммите G20 в этом году – продвижение переговоров по урегулированию торгового спора с Китаем через платформу G20, надежда на встречу с китайским лидером была одним из важных импульсов для американского президента приехать в Осаку", - считает аналитик.

По его словам, "пока непонятно, смогут ли Китай и США добиться соглашения по торговым противоречиям, но эта встреча по меньшей мере поможет несколько смягчить напряженность в торговой войне между двумя странами".

Аналитик также отметил, что пока сложно говорить, пойдут ли стороны на какие-либо уступки друг другу ради скорейшего достижения соглашения. Тем не менее, он добавил, что, возможно, в ходе переговоров Трамп в некоторых аспектах мог пойти на символические компромиссы, потому что полная неудача этой встречи никак не соответствует ожиданиям американского лидера, так как это не очень благоприятно скажется на нем в свете предстоящих президентских выборов.

Говоря об ожиданиях китайской стороны, аналитик добавил, что Си Цзиньпин "уже несколько раз на личном опыте убедился в переменчивости (позиции – ред.) президента Трампа, китайская сторона потеряла доверие к США, и поэтому заранее (ко всему – ред.) хорошо подготовилась".

США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.