США согласились не вводить новые пошлины на китайские товары, сообщают СМИ

Встреча лидеров двух стран, которая продлилась 80 минут, прошла на полях саммита G20 в Осаке.

"Американская сторона заявила, что больше не будет вводить новых пошлин на ввоз китайских товаров. Торговые делегации двух стран в дальнейшем обсудят более конкретные вопросы", - говорится в сообщении агентства.