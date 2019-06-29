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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

США согласились не вводить новые пошлины на китайские товары, сообщают СМИ

Вчера, 08:00
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Американская сторона по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары, сообщает агентство Синьхуа.
Встреча лидеров двух стран, которая продлилась 80 минут, прошла на полях саммита G20 в Осаке.
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"Американская сторона заявила, что больше не будет вводить новых пошлин на ввоз китайских товаров. Торговые делегации двух стран в дальнейшем обсудят более конкретные вопросы", - говорится в сообщении агентства.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаКитайСШАЭкономика
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