Эксперт рассказал, в каком случае Трамп сможет переизбраться на второй срок

ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Без заключения торговой сделки и урегулирования торгово-экономических отношений с Китаем президент США Дональд Трамп не сможет переизбраться на второй срок, считает заместитель руководителя Совета по экономической политике Китайской ассоциации политических исследований Сюй Хунцай.

"Решение торгово-экономических проблем Китая и США в определенной степени также касается избрания Трампа на следующий срок. Если он не сможет урегулировать торгово-экономические отношения с Китаем, не сможет достичь сделки, то никакой надежды на второй срок быть не может", - сказал в беседе с РИА Новости эксперт.

Он пояснил, что торговая война негативно сказывается на экономиках обеих стран. Если говорить о Китае, то, по мнению эксперта, можно представить, что это приведет к потере уверенности на фондовом рынке, волатильности обменного курса, в том числе волатильности цен на основные товары, вплоть до того, что может затронуть всю финансовую систему страны.

Что касается США, то если будет дальнейшее повышение пошлин, то это очень быстро скажется на производственной деятельности американских предприятий и на уровне жизни населения.

"Если он хочет остаться в президентском кресле, то ему необходимо урегулировать торгово-экономические отношения с Китаем, не просто бить по Китаю все жестче. Чем жестче ты бьешь, тем больше наносишь себе ущерб. Сейчас экономика США замедляется, Федрезерв готовится снизить процентную ставку, если американская экономика продолжит ослабевать, то он точно не может остаться на следующий срок", - уверен китайский экономист.

Вместе с тем Сюй Хунцай считает, что не нужно быть слишком оптимистичным относительно урегулирования торгово-экономического спора Китая и США, потому что решение этого вопроса – длительный процесс, полностью решить за короткое время не представляется возможным.