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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Китай и США договорились возобновить торговые переговоры, сообщают СМИ

Вчера, 07:50
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Китай и США по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа договорились возобновить торговые переговоры, сообщает агентство Синьхуа.
Встреча лидеров двух стран, которая продлилась 1 час 20 минут, прошла на полях саммита G20 в Осаке.
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"Китайская и американская стороны договорились на основе равенства и взаимоуважения возобновить консультации по торговым вопросам", - говорится в сообщении агентства.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаКитайСШАЭкономика
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