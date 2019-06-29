"Это, безусловно, проблема": Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400

"Это сложная ситуация, потому что президенту (Турции) не позволяли купить ракеты Patriot ... Ему не позволяла купить их администрация Обамы, пока он не заключил сделку по покупке других ракет. Так что он покупает другие ракеты, и вдруг внезапно они говорят — ну, теперь ты можешь купить наши ракеты. Так вести дела нельзя. Ничего хорошего в этом нет", - пояснил Трамп.