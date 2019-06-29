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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

"Это, безусловно, проблема": Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400

Вчера, 07:39
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Ситуация с закупками С-400 Турцией "сложная", признал президент США Дональд Трамп.
"Мы обсуждаем это", - сказал Трамп. "Это сложная ситуация", - добавил он.
"Это, безусловно, проблема", - сказал американский лидер.
При этом Трамп возложил вину за ситуацию на предыдущую администрацию США президента Барака Обамы.
Американский истребитель F-35
19 июня 2018, 12:45
Военный политолог о ситуации с F-35: США хотят "наказать" ТурциюСенат США одобрил запрет на продажу Турции истребителя F-35 из-за закупок российских ЗРК С-400. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал действия Вашингтона.
"Это сложная ситуация, потому что президенту (Турции) не позволяли купить ракеты Patriot ... Ему не позволяла купить их администрация Обамы, пока он не заключил сделку по покупке других ракет. Так что он покупает другие ракеты, и вдруг внезапно они говорят — ну, теперь ты можешь купить наши ракеты. Так вести дела нельзя. Ничего хорошего в этом нет", - пояснил Трамп.
Ранее США заявляли, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. Турция неоднократно заявляла, что намерена приобрести С-400, несмотря на угрозы США. Первые комплексы должны поступить Анкаре уже в июле.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампС-400 «Триумф»Большая двадцаткаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАБезопасность
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