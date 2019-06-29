"Это, безусловно, проблема": Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Ситуация с закупками С-400 Турцией "сложная", признал президент США Дональд Трамп.
"Мы обсуждаем это", - сказал Трамп. "Это сложная ситуация", - добавил он.
"Это, безусловно, проблема", - сказал американский лидер.
При этом Трамп возложил вину за ситуацию на предыдущую администрацию США президента Барака Обамы.
"Это сложная ситуация, потому что президенту (Турции) не позволяли купить ракеты Patriot ... Ему не позволяла купить их администрация Обамы, пока он не заключил сделку по покупке других ракет. Так что он покупает другие ракеты, и вдруг внезапно они говорят — ну, теперь ты можешь купить наши ракеты. Так вести дела нельзя. Ничего хорошего в этом нет", - пояснил Трамп.
Ранее США заявляли, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. Турция неоднократно заявляла, что намерена приобрести С-400, несмотря на угрозы США. Первые комплексы должны поступить Анкаре уже в июле.