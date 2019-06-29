Встреча Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 продлилась 80 минут

ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа завершилась в Осаке, сообщает Центральное телевидение Китая.
Двусторонняя встреча между лидерами двух стран, от которой все ожидают урегулирования торгово-экономического спора, началась в Осаке в 11.50 (5.50 мск) по местному времени на полях саммита G20.
"Встреча председателя Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа завершилась, переговоры длились 80 минут", - говорится в сообщении.
Других подробностей пока не приводится.