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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Си Цзиньпин рассказал, какие вопросы собирается обсудить с Трампом

Вчера, 06:54
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что собирается обсудить коренные вопросы двусторонних отношений.
Видеокадры со встречи, которая началось утром по местному времени в Осаке на полях проходящего саммита G20, показало Центральное телевидение Китая.
"В последнее время мы с вами поддерживали тесный контакт по телефону и в письменной форме. Сегодня я готов вместе с вами обменяться мнениями по коренным вопросам развития китайско-американских отношений, определить вектор дальнейшего развития двусторонних отношений", - заявил Си Цзиньпин.
Он также выразил готовность продвигать гармоничные китайско-американские отношения, характеризующиеся стабильностью и сотрудничеством. Ранее Трамп не исключал, что в ходе встречи стороны заключат соглашение по торговле.
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США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
Однако уже в мае нынешнего года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пошлины на китайские товары были повышены с 10% до 25% 10 мая, а президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом в 60 миллиардов долларов.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаКитайСШАВ мире
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