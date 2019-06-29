Си Цзиньпин рассказал, какие вопросы собирается обсудить с Трампом

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

© AP Photo / Susan Walsh Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что собирается обсудить коренные вопросы двусторонних отношений.

Видеокадры со встречи, которая началось утром по местному времени в Осаке на полях проходящего саммита G20, показало Центральное телевидение Китая

"В последнее время мы с вами поддерживали тесный контакт по телефону и в письменной форме. Сегодня я готов вместе с вами обменяться мнениями по коренным вопросам развития китайско-американских отношений, определить вектор дальнейшего развития двусторонних отношений", - заявил Си Цзиньпин.

Он также выразил готовность продвигать гармоничные китайско-американские отношения, характеризующиеся стабильностью и сотрудничеством. Ранее Трамп не исключал, что в ходе встречи стороны заключат соглашение по торговле.

США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.