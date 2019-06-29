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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

В Осаке началась встреча Трампа и Си Цзиньпина

Вчера, 05:57
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин начали встречу на полях саммита G20 в Японии, от которой многие ожидают завершения торговой войны между крупнейшими экономиками мира.
Ранее газета South China Morning Post сообщала, что Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне во время саммита G20 в Осаке. Это будет уже "второе перемирие" между двумя странами. По данным издания, детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече лидеров Китая и США на саммите.
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
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Торговая война США и Китая (2018-2019)
Министр финансов США Стивен Мнучин в среду в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется. Сам Трамп не исключил возможности заключения сделки во время встречи с Си Цзиньпином.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаКитайСШАВ мире
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