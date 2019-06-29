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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин предложил президенту Турции расширить инвестиционное сотрудничество

Вчера, 05:52
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита "Группы двадцати". 29 июня 2019
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в японской Осаке предложил расширить инвестиционное сотрудничество России и Турции.
В начале встречи Путин заметил, что рад в очередной раз встретиться с президентом Турции и обсудить текущие дела.
"В начале сразу хотел бы отметить рост товарооборота в 2018 году на 16%. Мы с вами знаем, что с обеих сторон у нас достаточно солидный объем инвестиций по 10 миллиарда долларов, и сейчас, думаю, это надо ускорить. Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме 900 миллиона евро", - сказал Путин на встрече с президентом Турции.
Он напомнил и о крупных двусторонних проектах. "Важным событием станет и предстоящее в июле участие Турции в качестве страны-партнера в 10 международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге", - отметил президент РФ.
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Путин обратил внимание и на рост туристических обменов. "В прошлом году это было 6 миллионов туристов из России в Турцию, это рекордный показатель. Они, естественно, не жадничают у нас туристы, умеют отдыхать. Доход турецких партнеров составил 5 миллиардов долларов", - сказал Путин.
Он выразил уверенность, что масштабная программа перекрестного года культуры и туризма в России и Турции приведет к новым достижениям в этом направлении.
"У нас много и других вопросов двусторонней повестки и международной повестки. Поэтому я очень рад вас видеть, еще раз хочу подчеркнуть", - сказал Путин.
Эрдоган по традиции начал встречу со слов приветствия, назвав Путина "дорогим другом".
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"Особенно хочу заметить, что в последнее время мы придали новый импульс нашим турецко-российским отношениям", - сказал он.
Президент Турции отметил, что следующее заседание российско-турецкой смешанной экономической комиссии состоится в Турции. Эрдоган обратил внимание и на реализацию проекта АЭС "Аккую". "Имеет большое значение сдача в 2023 году в эксплуатацию первой части АЭС. Но с другой стороны, мы придаем большое значение, чтобы неядерное оборудование было обеспечено с турецкого рынка", - сказал президент Турции.
Говоря о туристическом направлении сотрудничества, Эрдоган отметил, что любовь российских туристов является дополнительным стимулом для этой индустрии Турции.
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Саммит G20 в ОсакеБольшая двадцаткаВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияЭкономика
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