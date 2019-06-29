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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400

Вчера, 05:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Отсрочек по поставкам Турции российских комплексов С-400 нет, для Турции приоритетное значение имеет договоренность о совместном производстве ракет и передаче технологий, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20.
"Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе. Также хочу отметить, что для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь имеет совместное производство ракет, включая передачу технологий. Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки", — сказал президент Турции.
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Саммит G20 в ОсакеС-400 «Триумф»Большая двадцаткаВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияБезопасность
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