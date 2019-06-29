Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400

ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Отсрочек по поставкам Турции российских комплексов С-400 нет, для Турции приоритетное значение имеет договоренность о совместном производстве ракет и передаче технологий, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20.

"Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе. Также хочу отметить, что для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь имеет совместное производство ракет, включая передачу технологий. Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки", — сказал президент Турции.