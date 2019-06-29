Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T03:33Z
https://ria.ru/20190629/1556035737.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154902/62/1549026298_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8765a197d3af70f00861a15909dd6b7d.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином ограничения в отношении Huawei

Вчера, 03:33
581
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei. Архивное фото
Логотип компании Huawei. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином американские ограничения в отношении компании Huawei.
"Мы будем обсуждать Huawei, но (также) и торговую сделку. Мы много что обсуждаем", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, он уже общался с Си Цзиньпином накануне. "На самом деле многое было достигнуто вчера вечером. Отношения с Китаем очень хорошие. Что касается того, сможем ли мы заключить сделку, время покажет", - сказал Трамп.
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
Смартфон Huawei и логотип Google Play
22 мая, 08:00
Huawei забанили в гугле, и это только начало
Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять рестрикции в отношении Huawei.
Президент США Дональд Трамп
10 декабря 2018, 08:00
Huawei вам: Трамп нанес Китаю подлый удар в спину
102112
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеВнесение Huawei в черный список СШАДональд ТрампСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаHuawei TechnologiesКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
США разрешат компаниям продавать оборудование Huawei
РИА
Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп не согласовывал с Ким Чен Ыном свое предложение о встрече
Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей. Архивное фото
Трамп подтвердил, что посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями
Президент США разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20 в Осаке. 28 июня 2019
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии за борьбу с терроризмом
Лента
новостей
Президент США разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20 в Японии. 28 июня 2019
Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. Архивное фото
Венесуэла осудила американские санкции против сына Мадуро
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и "нормандский формат"
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Си Цзиньпин рассказал, какие вопросы собирается обсудить с Трампом
Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин оценил перспективы продления СНВ-3
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Макрон не обсуждали "Северный поток — 2" на G20, сообщил Песков
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Встреча Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 продлилась 80 минут
Армия Хафтара получила приказ атаковать турецкие корабли у берегов Ливии
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Эксперт оценил достигнутые договоренности по торговле между США и Китаем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20На Аляске самолет врезался в гору
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
Лента новостейМолния