Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином ограничения в отношении Huawei

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином американские ограничения в отношении компании Huawei.

"Мы будем обсуждать Huawei, но (также) и торговую сделку. Мы много что обсуждаем", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, он уже общался с Си Цзиньпином накануне. "На самом деле многое было достигнуто вчера вечером. Отношения с Китаем очень хорошие. Что касается того, сможем ли мы заключить сделку, время покажет", - сказал Трамп.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.