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РИА Новости

В РАН рассказали, когда состоится запуск космического телескопа "Спектр-М"

Вчера, 03:24
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© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"Макет криоэкрана для радиотелескопа "Миллиметрон". Архивное фото
Макет криоэкрана для радиотелескопа Миллиметрон. Архивное фото
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"
Макет криоэкрана для радиотелескопа "Миллиметрон". Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Запуск астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") планируется не ранее 2027 года, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Ранее она рассказала, что финансирование проекта в действующей Федеральной космической программе, рассчитанной до 2025 года, сократили в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 миллиардами рублей, однако это произошло не по вине "Роскосмоса".
"Мы считаем, что у нас срок запуска — после 2027 года. Точная дата пока неясна, потому что это во многом будет зависеть от финансирования, записанного в новой Федеральной космической программе на 2026-2035 годы, и от того, с чем мы подойдем к 2025 году", — сказала Лихачева.
По ее словам, в рамках действующей программы Физический институт должен в конце 2025 года завершить изготовление рабочей конструкторской документации полезной нагрузки для "Спектра-М". На фоне ее создания идет изготовление конструкторско-технологических макетов, добавила Лихачева.
"Так, наш основной исполнитель — предприятие "Роскосмоса" "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева уже потихоньку начало изготовление элементов теплового макета, макета для вибродинамических испытаний и частей макета для конструкторско-доводочных испытаний", — пояснила она.
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C 2021 года начнется разработка и изготовление космической платформы "Навигатор-М", продолжила Лихаева. "Генеральный конструктор НПО имени С. А. Лавочкина Александр Ширшаков сказал, что задачи, которые поставлены платформе, к примеру точность наведения, точность стабилизации, — запредельные", — рассказала она.
Обсерватория "Спектр-М" с десятиметровым космическим телескопом предназначена для исследования объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту — в точку Лагранжа L2 системы Солнце — Земля на расстоянии полтора миллиона километров от нашей планеты.
В 2013 году запуск "Миллиметрона" планировали на 2019 год, но из-за секвестра его вынесли из Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. Проект включат в ФКП на следующий период.
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Российская академия наукФизический институт РАНРоссияРИА Наука
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