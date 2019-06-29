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РИА Новости

Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду

02:34
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили. Архивное фото
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что верховный суд Украины поддержал его партию в споре с ЦИК, так что "Движение новых сил" идет на выборы в Верховную раду.
Ранее ЦИК Украины сообщил, что отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направил материалы в полицию. Апелляционный административный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы партии. Комиссия обжаловала решение суда.
"Мы победили, выиграли суд и идем на выборы!" - написал Саакашвили в Facebook, комментируя решение суда по апелляции ЦИК.
Досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.
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Ситуация на Украине"Движение новых сил"Верховная Рада УкраиныМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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