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РИА Новости

Армия Хафтара получила приказ атаковать турецкие корабли у берегов Ливии

01:04
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КАИР, 29 июн — РИА Новости. Военные ливийской национальной армии (ЛНА) получили приказ закрыть небо для летящих в Триполи турецких гражданских самолётов и атаковать турецкие корабли при их приближении к берегам Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Спикер армии в ходе проведённой в Бенгази пресс-конференции обвинил турецких военных в участии в боях за Триполи на стороне правительства национального согласия, руководимого Файезом Сарраджем. По его словам турецкие беспилотные аппараты были задействованы при взятии города Гарьян.
"Командующий ливийской армии маршал Халифа Хафтар отдал приказ командованию штаба ВВС атаковать турецкие корабли, прибывающие из Турции, как только они войдут в территориальные воды Ливии", - сообщил в ходе транслируемой спутниковыми телеканалами пресс-конференции аль-Мисмари.
Также отметил официальные представитель, Халифа Хафтар дал распоряжении военным "закрыть небо Ливии для направляющихся в Триполи турецких гражданских самолетов". Спикер ЛНА также заявил, что ливийским самолетам запрещено летать в Турцию.
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Силы ПВО ЛНА командующего Халифы Хафтара в пятницу сбили беспилотник лояльных правительству национального согласия сил в окрестностях Триполи. В штабе ЛНА заявили, что сбитый летательный аппарат произведен в Турции.
В четверг силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли город Гарьян, расположенный к югу от ливийской столицы Триполи. В начале апреля Гарьян, расположенный на ведущей к столице Триполи трассе, был занят войсками Халифы Хафтара без боя.
Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЛивияТурцияВ мире
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