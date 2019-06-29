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РИА Новости

Эксперт прокомментировал отзыв заявки Nord Stream 2 на маршрут в Дании

00:59
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2" отозвал заявку на строительство трубы в территориальных водах Дании, поскольку она была слишком обременена политикой и тормозила работу над двумя другими, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.
В пятницу Nord Stream 2 AG сообщила, что после более чем двух лет ожидания отменила заявку на основной маршрут "Северного потока 2", проходящий в территориальных водах Дании, и решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, которые соответствуют экологическим и техническим требованиям.
"Я думаю, что по итогам сегодняшних консультаций Nord Stream 2 с Датским энергетическим агентством стало понятно, что наличие первой заявки, одобрение которой теперь находится во власти МИД Дании и полностью политически обусловлено, тормозит работу над альтернативными вариантами, более длинными и требующими дополнительных затрат, но зато не обремененных искусственными ограничениями политического характера", - сказал Гривач.
"Разрешение на строительство в исключительной экономической зоне выдается исключительно Датским энергетическим агентством на основе соответствия заявки экологическим стандартам и международному морскому праву", - добавил он.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 21:23
Не хотите, не надо: Копенгаген "вывалился" из "Северного потока — 2""Хитрый план" не сработал. Пока Дания сознательно тянула с выдачей разрешения на строительство трубопровода через свою территорию, компания Nord Stream 2 AG сама решила отказаться от услуг маленькой, но гордой страны.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Труба пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG оставалось получить разрешение на строительство только от Дании.
Nord Stream 2 AG в апреле по требованию датского регулятора подала третью заявку на строительство "Северного потока 2" – теперь в исключительной экономической зоне Дании к югу-востоку от острова Борнхольм. В этой заявке содержатся две альтернативы маршрута. При этом ранее регулятору уже были направлены две заявки на строительство: по основному маршруту в территориальных водах Дании к югу от Борнхольма и по альтернативному - к северо-западу от Борнхольма.
Тем не менее, как заявил в пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер, точка невозврата по "Северному потоку 2" давно пройдена, правовых возможностей его остановить нет. Он подчеркнул, что планы ввода газопровода в эксплуатацию до конца года сохраняются, а отсутствие разрешения Дании не является пока критическим.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Nord Stream 2Северный поток-2ДанияРоссияЭкономика
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