Эксперт прокомментировал отзыв заявки Nord Stream 2 на маршрут в Дании

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Оператор проекта " Оператор проекта " Северный поток — 2 " отозвал заявку на строительство трубы в территориальных водах Дании, поскольку она была слишком обременена политикой и тормозила работу над двумя другими, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

В пятницу Nord Stream 2 AG сообщила, что после более чем двух лет ожидания отменила заявку на основной маршрут "Северного потока 2", проходящий в территориальных водах Дании, и решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, которые соответствуют экологическим и техническим требованиям.

"Я думаю, что по итогам сегодняшних консультаций Nord Stream 2 с Датским энергетическим агентством стало понятно, что наличие первой заявки, одобрение которой теперь находится во власти МИД Дании и полностью политически обусловлено, тормозит работу над альтернативными вариантами, более длинными и требующими дополнительных затрат, но зато не обремененных искусственными ограничениями политического характера", - сказал Гривач.

"Разрешение на строительство в исключительной экономической зоне выдается исключительно Датским энергетическим агентством на основе соответствия заявки экологическим стандартам и международному морскому праву", - добавил он.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Труба пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG оставалось получить разрешение на строительство только от Дании.

Nord Stream 2 AG в апреле по требованию датского регулятора подала третью заявку на строительство "Северного потока 2" – теперь в исключительной экономической зоне Дании к югу-востоку от острова Борнхольм. В этой заявке содержатся две альтернативы маршрута. При этом ранее регулятору уже были направлены две заявки на строительство: по основному маршруту в территориальных водах Дании к югу от Борнхольма и по альтернативному - к северо-западу от Борнхольма.