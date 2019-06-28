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РИА Новости

"Северный поток — 2"

Вчера, 22:47
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Компания-оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG после более чем двух лет ожидания отозвала заявку на основной маршрут газопровода в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, сообщила компания в пятницу. Оператор решил сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах.
Ниже приводится справочная информация по "Северному потоку — 2".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый экспортный газопровод пройдет рядом с "Северным потоком". Реализацией проекта занимается проектная компания Nord Stream 2 AG.
Точкой входа газопровода в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода "Северного потока". Протяженность маршрута составит более 1200 километров.
В октябре 2012 года акционеры "Северного потока" рассмотрели предварительные результаты технико-экономического исследования строительства третьей и четвертой ниток газопровода и признали их строительство экономически целесообразным и технически осуществимым. Позже проект строительства третьей и четвертой ниток получил название "Северный поток — 2".
В апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписала с компаниями Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта нового газопровода. Пять европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта.
В сентябре 2018 года была начата укладка газопровода в Балтийском море.
На сегодняшний день в Балтийском море уложено около 1450 километров "Северного потока — 2" - свыше 59% от общей протяженности трубопровода. В настоящее время укладка ведется в водах Финляндии. Кроме того, продолжается сооружение береговых объектов на российском и германском участках. "Северный поток — 2" планируется достроить до конца 2019 года.
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В связи с этим в сентябре 2016 года компания Nord Stream 2 начала масштабный процесс получения национальных разрешений на проведение работ в экономических зонах каждой из пяти стран.
31 января 2018 года правительство Германии одобрило прокладку морской части газопровода и сухопутного участка в районе Любмина.
5 апреля 2018 года строительство участка газопровода в своей исключительной экономической зоне одобрила Финляндия.
7 июня 2018 года проект получил одобрение от правительства Швеции.
На сегодняшний день оператору проекта осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
В апреле 2017 года заявка на получение разрешения на строительство к югу от острова Борнхольм была представлена в Датское энергетическое агентство.
Ввиду поправки к закону о континентальном шельфе (от 1 января 2018 года), наделяющей МИД Дании правом рекомендовать заявки на инфраструктурные проекты в датских территориальных водах к рассмотрению или отклонению Датским энергетическим агентством, компания Nord Stream 2 AG решила изучить альтернативные варианты маршрута, лежащие за пределами территориальных вод Дании.
10 августа 2018 года компанией была подана вторая заявка на строительство альтернативного маршрута - к северо-западу от острова Борнхольм.
После урегулирования пограничного спора по водам между Данией и Польшей для проекта стала доступна новая территория - к юго-востоку от Борнхольма. В связи с этим 15 апреля 2019 года компания Nord Stream 2 по требованию датского регулятора подала третью заявку - на строительство к юго-востоку от Борнхольма.
28 июня 2019 года компания сообщила, что отозвала свою первую заявку на основной маршрут газопровода в территориальных водах Дании к югу от острова.
Компания пояснила, что отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить саму Nord Stream 2, а также "Газпром" и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями.
При этом северо-западный и юго-восточный маршруты по второй и третьей заявкам к Дании соответствуют экологическим и техническим требованиям, поэтому Nord Stream 2 приняла решение сконцентрироваться на данных вариантах.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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