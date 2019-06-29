Трамп чувствует "свободу рук" в диалоге с Россией, считает Слуцкий

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп чувствует свободу действий в диалоге с Россией после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, доказавшего отсутствие его сговора с Кремлем, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи Путина и Трампа.

Главы США и России провели полуторачасовую встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки". Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США, которые Москва отрицает. В апреле он подвел итоги, подтвердив обвинения во вмешательстве, но не найдя свидетельств "сговора" Трампа с Россией.

"Встреча подтвердила прочность внутриполитических позиций Дональда Трампа. Очевидно, что после публикации доклада Мюллера, доказавшего отсутствие "сговора" команды Трампа с Кремлем, президент США чувствует некоторую "свободу рук" в части, касающейся диалога с Россией", - написал Слуцкий в Telegram-канале

Кроме того, парламентарий обратил внимание на обсуждение двумя лидерами темы Китая, "по всей видимости, с американской подачи". По мнению Слуцкого, это может свидетельствовать о том, что в Вашингтоне осознают "ущербность политики "двойного сдерживания" Москвы и Пекина и пытаются расшатать российско-китайское партнерство".

"Истинная направленность американского тезиса о том, что Москва, дескать, должна "бояться" усиливающегося Китая, для нас очевидна. Подобные провокационные вбросы не могут оказать влияния на динамично развивающиеся по всем направлениям российско-китайские отношения стратегического партнёрства", - написал он.