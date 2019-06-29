Ким Кардашьян отвергла обвинения в неуважении к японской культуре

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ким Кардашьян объявила, что не будет менять название своей линии белья "Кимоно", вызвавшее претензии японцев, сообщает USA Today.
На днях Кардашьян поделилась с фанатами в твиттере новым проектом — линией корректирующего нижнего белья Kimono Solutionwear, рассказав, что вынашивала эту идею 15 лет.
Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 июня 2019 г.
I’ve been passionate about this for 15 years.
Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.
Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3
Хотя название линии белья образовано от имени фотомодели, в социальных сетях поднялась волна критики из-за того, что Кардашьян якобы пытается "заработать" на названии традиционной японской одежды.
"Я назвала свой проект "Кимоно" не потому, что хотела отнять у этого слова его японские корни, а для того чтобы отдать дань красоте этого предмета одежды", — приводят ее слова СМИ.
Кардашьян уточнила, что у нее не было планов "разрабатывать или выпускать линию, которая будет хоть как-то напоминать или оскорблять традиционную одежду", и добавила, что относится "с глубоким уважением к кимоно в японской культуре".