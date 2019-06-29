Ким Кардашьян отвергла обвинения в неуважении к японской культуре

Достойная смена. Ким Кардашьян не прочь переехать в Белый дом И есть только один человек в мире, способный на все это наложить свое вето. Муж Ким Кардашьян – рэпер Канье Уэст. Он тоже не прочь побороться за Овальный кабинет. И кто сказал, что у него это получится хуже. Чем у нее.