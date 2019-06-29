Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T02:58Z
https://ria.ru/20190629/1556031872.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152030/66/1520306638_0:0:5568:3132_1036x0_80_0_0_a067715a7732a50c911a74cc60c5021d.jpg
РИА Новости
Культура

Ким Кардашьян отвергла обвинения в неуважении к японской культуре

Вчера, 02:58
8129
© AFP 2019 / Angela WeissКим Кардашян на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Ким Кардашян на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ким Кардашьян объявила, что не будет менять название своей линии белья "Кимоно", вызвавшее претензии японцев, сообщает USA Today.
На днях Кардашьян поделилась с фанатами в твиттере новым проектом — линией корректирующего нижнего белья Kimono Solutionwear, рассказав, что вынашивала эту идею 15 лет.
Хотя название линии белья образовано от имени фотомодели, в социальных сетях поднялась волна критики из-за того, что Кардашьян якобы пытается "заработать" на названии традиционной японской одежды.
"Я назвала свой проект "Кимоно" не потому, что хотела отнять у этого слова его японские корни, а для того чтобы отдать дань красоте этого предмета одежды", — приводят ее слова СМИ.
Кардашьян уточнила, что у нее не было планов "разрабатывать или выпускать линию, которая будет хоть как-то напоминать или оскорблять традиционную одежду", и добавила, что относится "с глубоким уважением к кимоно в японской культуре".
Ким Кардашьян и Канье Уэст
18 июня 2018, 16:59
Достойная смена. Ким Кардашьян не прочь переехать в Белый домИ есть только один человек в мире, способный на все это наложить свое вето. Муж Ким Кардашьян – рэпер Канье Уэст. Он тоже не прочь побороться за Овальный кабинет. И кто сказал, что у него это получится хуже. Чем у нее.
211832357
КультураСтиль жизниНовости культурыКимберли КардашянTwitter
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
РИА
Новости
Девочка плачет
В Керчи школьницу поставили на колени, а потом жестоко избили
Паводок в Иркутской области
Росгвардейцы в зоне паводка в Иркутской области спасли тонущего ребенка
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Лента
новостей
Британский певец Элтон Джон. Архивное фото
Элтон Джон усмотрел лицемерие в словах Путина о ЛГБТ-сообществе
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке
Путин и Абэ провели переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в международном мероприятии, посвященном российско-сирийской дружбе
В Петербурге появилось граффити, посвященное российско-сирийской дружбе
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на полях саммита Группы двадцати. 28 июня 2019
"Прекрасный парень" Путин и ответ Элтону Джону. Чем запомнилась "Двадцатка"
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим в Иркутской области
Бари Алибасов
Алибасов пригласил трансгендеров в группу "На-На"
В храме Христа Спасителя
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20На Аляске самолет врезался в гору
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
Лента новостейМолния