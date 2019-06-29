Восход "Меркурия": в России ожидается сырный кризис

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. С 1 июля в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация молочных продуктов. Представители розничной торговли и производители молока неоднократно заявляли, что правительство предоставило слишком мало времени для подготовки к работе по новым правилам. Это грозит перебоями с поставками молочной продукции в магазины и предприятия общепита, а также ростом цен на сыр, масло и творог.

"Случаи дебилизма и вороватости"

Электронный ветеринарный сертификат (ЭВС) — "цифровой паспорт" молочного продукта, позволяющий отследить всю его историю от фермы, где было произведено молоко, до прилавка магазина. ЭВС будут храниться в автоматизированной информационной системе Россельхознадзора, которая называется "Меркурий".

Ввести ЭВС на молочку планировали еще год назад, с 1 июля 2018-го. Тогда правительство смогли убедить, что у этой новации высокие риски.

Однако в конце апреля этого года Минсельхоз опубликовал приказы об обязательно электронной сертификации молочной продукции с 1 июля. Острые споры о плюсах и минусах этой меры немедленно возобновились.

Минэкономразвития подготовило отрицательный отзыв, отметив, что "рынок готовой молочной продукции, включающий 18 тысяч наименований, значительно превосходит текущую загрузку "Меркурия", и распространение на него действия ЭВС повышает риск приостановки поставок".

Кроме того, в отзыве приводится оценка АО "Вимм-Билль-Данн", согласно которой общие затраты только этой компании на интеграцию с "Меркурием" и сопутствующие расходы превысят 2,3 миллиарда рублей в год. Отталкиваясь от этих данных, аналитики МЭР подсчитали, что дополнительные расходы производителей из-за системы ЭВС достигнут 4,4 рубля на килограмм продукции. Это придется заложить в цену продукции, что приведет к заметному всплеску инфляции.

Россельхознадзор все это опроверг. В середине апреля замруководителя ведомства Николай Власов, ссылаясь на компании, уже подключившиеся к "Меркурию", сообщил, что среднее предприятие в России затрачивает на полный запуск ЭВС порядка двух миллионов рублей.

Чиновник пояснил, что есть две основные статьи расходов: покупка программного обеспечения и приобретение принтеров для маркирования тары, в которую упаковывается товар. В целом, подчеркнул Власов, "сумма вложений и операционных расходов не превысит 0,1 процента от стоимости сертифицируемого товара, а скорее всего (исключая случаи дебилизма и вороватости менеджеров) составит величину в диапазоне 0,03-0,05 процента".

Возможны перебои

В конце апреля Минсельхоз и МЭР достигли компромисса: с 1 июля электронные ветеринарные сертификаты должны оформляться на молочные продукты с самой высокой долей выявленного фальсификата, включая сыры, масло, творог. ЭВС на цельное молоко, кисломолочные продукты и мороженое, которые фальсифицируют крайне редко, понадобятся с 1 ноября.

На этом споры не закончились. В начале мая президент Nestle в регионе Россия — Евразия Марсиаль Роллан отправил замминистра экономики Савве Шипову письмо с жалобой на Минсельхоз, предоставивший молочникам слишком мало времени для подготовки к новым правилам.

"Исходя из опыта взаимодействия поставщиков и сетей, только на отработку корректного формата взаимодействия в рамках новых требований необходимо не менее восьми месяцев", — утверждает Роллан.

С ним согласились другие крупные производители, указавшие, что многие несетевые магазины технически не готовы к работе с "Меркурием", а применение самой системы сталкивается с техническими и нормативно-правовыми проблемами. "Меркурий" может не справиться с повышенной нагрузкой.

Общий вывод представителей отрасли: для того чтобы избежать перебоев с поступлением продукции на полки, потребуются значительные дополнительные издержки всех участников цепочки поставок, и это негативно отразится на цене молочных продуктов.

В Россельхознадзоре настаивают на том, что все это — пустые страхи. "Система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" полностью готова к включению в нее новых категорий молочных продуктов, причин для беспокойства относительно перебоев с поставками продукции или роста цен нет", — такое сообщение ведомство опубликовало в минувшую среду.

Пропавший сыр

При всех спорах и ведомственные специалисты, и молочники, и представители торговли сходятся в одном: новая система резко снизит количество молочного фальсификата на полках магазинов.

"В 2018 году 24 с небольшим процента проверенной молочной продукции оказалось фальсификатом, — отмечал в апреле замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. — В России выпускают порядка 60 миллиардов упаковок молочных продуктов в год. Из них четверть, то есть 15 миллиардов, фальсифицированы".

Электронная сертификация решит эту проблему. "Введение ЭВС на готовую продукцию уничтожит фальсифицированные бренды, — подчеркнул Власов. — Прекратится нелегальный оборот молочного сырья. Более того, сделать продукцию в подвале под чужой маркой не получится".

Трудность в том, что доля фальсификата в продаже очень сильно различается в зависимости от торговой точки. Скажем, в сетевых магазинах, работающих с крупными известными производителями, поддельного сыра, творога и масла заведомо меньше, чем в несетевых или на рынках.

Поэтому потребители, привыкшие покупать дешевую молочку в магазинчике у дома или на ближайшем рынке, в понедельник могут увидеть пустые прилавки и будут вынуждены ехать в сетевой супермаркет, где им предложат настоящий сыр и творог, но подороже. И вряд ли стоит надеяться, что, избавившись от конкуренции со стороны продавцов фальсификата, сетевики удержатся от соблазна дальнейшего повышения цен.

Но это еще полбеды. Ситуация очень разная не только в магазинах, но и в регионах.

Как информирует Россельхознадзор, больше всего молочных подделок сегодня продается в Сахалинской области, Ямало-Ненецком АО и Астраханской области. "Если говорить об обращении фальсифицированной продукции, там такие цифры есть, допустим, Сахалинская область. Исследовали десять партий готовой молочной продукции, отобранной в учреждениях торговли, и все десять оказались фальсифицированными. <...> Понятно, что выборка маленькая, но формально 100 процентов фальсифицированной продукции", — говорит Николай Власов.

В Ямало-Ненецком автономном округе фальсификат обнаружили в 73,5 процента исследованных партий молочной продукции, результат Астраханской области — 71,8 процента, Мурманской — 60,71 процента.

Значит, с понедельника количество сыра, масла и творога в магазинах ЯНАО и Астраханской области сократится примерно в четыре раза, в Мурманской — в два с лишним, а из сахалинских магазинов молочные продукты могут исчезнуть совсем.

Кроме того, существенно опустеют прилавки в Ханты-Мансийске, на Камчатке, в Забайкальском крае, Карелии, Хабаровском крае, Ленинградской области, Кабардино-Балкарии, Челябинской, Новосибирской, Московской областях, в Москве, Красноярском крае и на Алтае. Именно в этих субъектах Федерации ситуация с молочным фальсификатом вызывает "наибольшую озабоченность" Россельхознадзора.