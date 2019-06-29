Группа двадцати " (G20) – ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.

Основные цели и задачи форума:

– координация политики между членами G20 с целью достижения глобальной экономической стабильности и устойчивого роста;

– продвижение финансового регулирования, которое бы снижало риски и предотвращало будущие финансовые кризисы;

– создание новой международной финансовой архитектуры.

Решение о формальном учреждении "Группы двадцати" было принято на встрече министров финансов и председателей центральных банков семи ведущих промышленно развитых экономик (Великобритания, Италия, Канада, США, Германия, Франция и Япония) в Вашингтоне в сентябре 1999 года. Учредительная конференция состоялась 15-16 декабря 1999 года в Берлине.

Предпосылкой создания G20 послужил финансовый кризис 1997-1998 годов, продемонстрировавший уязвимость международной финансовой системы в условиях глобализации экономических отношений, и показавший, что ключевые развивающиеся экономики недостаточно вовлечены в обсуждение и управление глобальной экономикой.

Основным форматом деятельности форума стали ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центральных банков.

В ноябре 2008 года было р ешено изменить формат встреч "Группы двадцати" и проводить совещания также и на уровне лидеров (глав государств и правительств), после чего форум получил свое современное значение.

В настоящее время статус постоянного члена "Группы двадцати" имеют 19 стран и Европейский союз (ЕС). В состав "двадцатки" помимо России входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

Традиционно в саммитах лидеров "Группы двадцати" принимают участие ее постоянные члены, а также лидеры приглашенных стран и международные организации.

Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета.

Саммиты проходят в стране, которая исполняет обязанности председателя группы.

Три последовательных председательства (прошлый, текущий и будущий председатель G20) негласно объединены в управляющую "тройку", совместная работа которой обеспечивает последовательность и преемственность в работе "Группы двадцати", усиливая легитимность и прозрачность принятия решений на встречах.

В настоящее время в "тройку" входят Аргентина (принимающая сторона в 2018 году), Япония (страна-председатель в 2019 году) и Саудовская Аравия (председатель в 2020 году).

Сам процесс председательства заключается в последовательной подготовке, разработке проектов принимаемых документов и согласовании с партнерами решений в сфере развития мировой экономики и валютно-финансовой архитектуры. Ставятся вопросы, значимые как для страны-председателя, так и для приоритетов других партнеров "Группы двадцати".

Подготовка к ежегодному саммиту ведется высшими должностными лицами, именуемыми шерпами, которые представляют лидеров стран "Группы двадцати".

С ноября 2010 года лидеры G20 приняли решение собираться не чаще одного раза в год.

Российская Федерация участвовала во всех саммитах "Группы двадцати" с момента ее основания и предлагала для обсуждения вопросы, которые неизменно находили отражение в финальных декларациях саммитов. В числе наиболее важных тем, предложенных Россией, – реформирование международных финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и ограничение уровня государственного долга участников форума.

Россия председательствовала в "Группе двадцати" в 2013 году. Итоговый саммит G20 прошел 5-6 сентября в Санкт-Петербурге. В ходе встречи основное внимание лидеров было уделено вопросам обеспечения экономического роста и финансовой стабильности, создания рабочих мест и борьбы с безработицей, стимулирования инвестиций, укрепления многосторонней торговли и содействия международному развитию. Итогом двухдневной встречи глав государств и правительств "Группы двадцати" стало принятие декларации, где отражены намерения и инструменты дальнейшего стимулирования уверенного, устойчивого и сбалансированного роста.

В принятой по итогам саммита декларации страны "Большой двадцатки" подтвердили обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики.

Страны G20 выступили за реформу ВТО . В коммюнике указывается , что лидеры рассмотрят прогресс в достижении этой задачи на следующем саммите G20, который пройдет в Японии в июне 2019 года.

Лидеры "двадцатки" также договорились работать над устранением причин вынужденной миграции.

Государства-члены G20, за исключением Соединенных Штатов, которые ранее заявили о выходе из договоренности, заявили о намерении продолжать борьбу с климатическими изменениями, "одновременно поддерживая экономический рост и устойчивое развитие".