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РИА Новости

ОБСЕ поприветствовала обмен задержанными между Арменией и Азербайджаном

Вчера, 23:51
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМирослав Лайчак
Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мирослав Лайчак. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 июн – РИА Новости. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак приветствовал обмен задержанными между Арменией и Азербайджаном, сообщается в пятницу на сайте ОБСЕ.
Этот вопрос Лайчак обсудил на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (Россия, Франция, США). На встрече присутствовали Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
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Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что Ереван и Баку передали друг другу задержанных ранее Эльвина Арифа Оглу Ибрагимова и Завена Карапетяна.
"Сопредседатели проинформировали о прогрессе в гуманитарных вопросах, включая обмен заключенными между Арменией и Азербайджаном. Действующий председатель ОБСЕ приветствовал этот гуманитарный жест", - говорится в сообщении.
По словам Лайчака, этот шаг показывает, "как диалог может привести к положительным результатам для людей, пострадавших от конфликта". Он также выразил поддержку Минскому процессу и работе сопредседателей, а также усилиям сторон по снижению напряженности и созданию атмосферы, способствующей миру и существенному прогрессу в переговорах.
Посредники проинформировали действующего председателя ОБСЕ о результатах встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшихся под их эгидой в Москве 15 апреля и Вашингтоне 20 июня, говорится в сообщении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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ОБСЕАзербайджанАрменияВ мире
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