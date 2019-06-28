ОБСЕ поприветствовала обмен задержанными между Арменией и Азербайджаном

ЕРЕВАН, 28 июн – РИА Новости. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак приветствовал обмен задержанными между Арменией и Азербайджаном, сообщается в пятницу на сайте ОБСЕ.

Этот вопрос Лайчак обсудил на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (Россия, Франция, США). На встрече присутствовали Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что Ереван и Баку передали друг другу задержанных ранее Эльвина Арифа Оглу Ибрагимова и Завена Карапетяна.

"Сопредседатели проинформировали о прогрессе в гуманитарных вопросах, включая обмен заключенными между Арменией и Азербайджаном. Действующий председатель ОБСЕ приветствовал этот гуманитарный жест", - говорится в сообщении.

По словам Лайчака, этот шаг показывает, "как диалог может привести к положительным результатам для людей, пострадавших от конфликта". Он также выразил поддержку Минскому процессу и работе сопредседателей, а также усилиям сторон по снижению напряженности и созданию атмосферы, способствующей миру и существенному прогрессу в переговорах.

Посредники проинформировали действующего председателя ОБСЕ о результатах встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшихся под их эгидой в Москве 15 апреля и Вашингтоне 20 июня, говорится в сообщении.