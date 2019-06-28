Встречи с Трампом, Макроном и Мэй. Первый день Путина на G20

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел серию переговоров на полях "Большой двадцатки" в Осаке.
Неофициальная встреча лидеров БРИКС
Перед официальным открытием "Двадцатки" неформальную встречу провели лидеры стран БРИКС: президенты России, Бразилии и ЮАР Владимир Путин, Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.
На саммите лидеры пяти государств затронули темы нестабильности мировой торговли, говорили о необходимости реформировать ВТО.
В целом переговоры прошли в позитивном ключе, у двух лидеров есть настрой на налаживание диалога, подчеркнул представитель Кремля. Однако Песков призвал извлекать урок из прошлого и не забегать вперед в вопросе отношений России и США.
Беседа с Мэй
После переговоров с Трампом российский президент пообщался с британским премьером Терезой Мэй тет-а-тет. Как рассказал Песков, они обсудили дело Скрипалей: в частности, Мэй обвинила Москву в "безответственной и дестабилизирующей" деятельности и призвала привлечь обвиняемых Лондоном по инциденту в Солсбери людей к ответственности.
Затем в расширенном составе политики перешли к темам Украины, Сирии и Ирана.
Песков рассказал, что премьер "получила все необходимые ответы со стороны российского президента".
Представители России и Великобритании также отметили обоюдную необходимость принятия мер в интересах бизнеса, добавил он. В Кремле настаивают, что Москва готова на диалог по всем, даже самым острым, вопросам.
Сам факт встречи Путина и Мэй пресс-секретарь назвал положительным. Конструктивный настрой британской коллеги импонировал российскому лидеру, уверен Песков.
Переговоры с Макроном
После окончания официальной программы первого дня саммита лидеры отправились на прием от имени премьер-министра Японии Синздо Абэ. Однако официальные встречи на этом не закончились.
После мероприятия Путин прибыл резиденцию, которую он занимает на время саммита, куда к нему приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер тепло поприветствовал Путина и сказал ему по-русски "привет".
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
В ходе переговоров президент России назвал Францию одним из важнейших партнеров для Москвы. Путин также пригласил Макрона на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй Мировой войне и поблагодарил его за приглашение принять участие в Парижском форуме мира, пообещав, что постарается приехать.
В свою очередь, французский лидер выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" пройдет в июле. Макрон также предложил Путину обсудить ситуацию в Сирии и Иране. Он отметил, что положение дел в этих странах представляет особый интерес Москвы и Парижа.
"В текущем международном контексте самое важное — это наше сотрудничество. Я также убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир. Это не единственная модель развития, но она имеет свою силу, свой особый дух. И в рамках этого диалога мы можем неплохо обсудить наши вопросы", — сказал Макрон.
В ответ на это российский лидер заявил, что "все имеет перспективы".
"Ничто бесследно не исчезает, не умирает, одна форма переходит в другую, и все находится в постоянном развитии", — подчеркнул Путин.
Песков также рассказал, что в ходе второго дня саммита лидеры России и Франции вновь вернутся к вопросу проведения встречи в "нормандском формате". По его словам, о необходимости его активизации шла речь на встрече в пятницу, но при этом понимания, когда может состояться такая встреча, пока нет.
"Пробежались по двусторонним отношениям, такая сверка часов по основным (вопросам — ред.). Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере. Сделать более эффективной работу Трианонского диалога", — сказал Песков.
Он напомнил, что идет подготовка к встрече два на два — министров иностранных дел и министров обороны.
Беседа с президентом Южной Кореи
В конце дня российский лидер также провел переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. В частности, Путин предложил президенту Южной Кореи обсудить ситуацию на Корейском полуострове.
Российский лидер отметил, что добрососедские отношения двух стран развиваются должным образом, растет товарооборот.
В свою очередь, Мун Чжэ Ин отметил, что нынешняя встреча двух лидеров — пятая по счету. Президент Южной Кореи отметил позитивный вклад России в урегулировании корейского вопроса и продвижении мира на полуострове.
Южнокорейский лидер также поблагодарил Путина за проявленную на его встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном твердую позицию о необходимости достижения денуклеаризации через диалог.
Президент России высоко оценил усилия Мун Чжэ Ина для межкорейского диалога и высказался в поддержку гуманитарной помощи Северной Корее.
Российский лидер также рассказал о своей встрече с Ким Чен Ыном. В частности, как отмечает администрация южнокорейского президента, "Путин сообщил, что на российско-северокорейском саммите в апреле председатель Ким Чен Ын подчеркнул, что ключевым вопросом являются гарантии безопасности Северной Кореи и необходимы соответствующие меры по денуклеаризации".
В конце беседы президент Южной Кореи также выразил соболезнования в связи с кончиной дипломата посольства России, советника Вадима Кабаева.
Встреча с Абэ
Как ожидается, во второй день саммита Путин проведет встречу с японским премьером Синдзо Абэ. По итогам стороны планируют подписать ряд совместных документов.
"Они (документы) сейчас согласовываются, но будут некоторые интересные, в том числе весьма интересные коммерческие соглашения", — рассказал помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков.
По его словам, в переговорах также примут участие главы "Роснефти" Игорь Сечин и "Газпрома" Алексей Миллер.
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