Встречи с Трампом, Макроном и Мэй. Первый день Путина на G20

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел серию переговоров на полях "Большой двадцатки" в Осаке.

Неофициальная встреча лидеров БРИКС

Перед официальным открытием "Двадцатки" неформальную встречу провели лидеры стран БРИКС: президенты России, Бразилии и ЮАР Владимир Путин, Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.

На саммите лидеры пяти государств затронули темы нестабильности мировой торговли, говорили о необходимости реформировать ВТО.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин также пообщался с президентом Бразилии. Это была их первая встреча.

Встреча с Трампом

После первого заседания G20 прошла двусторонняя встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

В Кремле рассказали, что два лидера затронули много тем, но не все смогли обсудить углубленно из-за ограничений по времени. Общение президентов длилось около полутора часов.

В частности, Путин и Трамп договорились посмотреть, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества.

"Говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран", — сказал Песков.

Также два лидера обсудили международные отношения и торговлю, затронули Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и Турцию.

"Достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности", — добавил пресс-секретарь президента.

Кроме того, американский президент на переговорах с Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков. Российский лидер, в свою очередь, дал по этому вопросу необходимые разъяснения.

Главы государств договорились, что МИД, Госдеп и Минфины двух стран продолжат обсуждать затронутые ими темы более конкретно.

В ходе встречи Путин пригласил Трампа в следующем году приехать в Москву на 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

"Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено", — рассказал Песков.

В целом переговоры прошли в позитивном ключе, у двух лидеров есть настрой на налаживание диалога, подчеркнул представитель Кремля. Однако Песков призвал извлекать урок из прошлого и не забегать вперед в вопросе отношений России и США.

Беседа с Мэй

После переговоров с Трампом российский президент пообщался с британским премьером Терезой Мэй тет-а-тет. Как рассказал Песков, они обсудили дело Скрипалей: в частности, Мэй обвинила Москву в "безответственной и дестабилизирующей" деятельности и призвала привлечь обвиняемых Лондоном по инциденту в Солсбери людей к ответственности.

Затем в расширенном составе политики перешли к темам Украины, Сирии и Ирана.

Песков рассказал, что премьер "получила все необходимые ответы со стороны российского президента".

Представители России и Великобритании также отметили обоюдную необходимость принятия мер в интересах бизнеса, добавил он. В Кремле настаивают, что Москва готова на диалог по всем, даже самым острым, вопросам.

Сам факт встречи Путина и Мэй пресс-секретарь назвал положительным. Конструктивный настрой британской коллеги импонировал российскому лидеру, уверен Песков.

Переговоры с Макроном

После окончания официальной программы первого дня саммита лидеры отправились на прием от имени премьер-министра Японии Синздо Абэ. Однако официальные встречи на этом не закончились.

После мероприятия Путин прибыл резиденцию, которую он занимает на время саммита, куда к нему приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер тепло поприветствовал Путина и сказал ему по-русски "привет".

В ходе переговоров президент России назвал Францию одним из важнейших партнеров для Москвы. Путин также пригласил Макрона на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй Мировой войне и поблагодарил его за приглашение принять участие в Парижском форуме мира, пообещав, что постарается приехать.

В свою очередь, французский лидер выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" пройдет в июле. Макрон также предложил Путину обсудить ситуацию в Сирии и Иране. Он отметил, что положение дел в этих странах представляет особый интерес Москвы и Парижа.

"В текущем международном контексте самое важное — это наше сотрудничество. Я также убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир. Это не единственная модель развития, но она имеет свою силу, свой особый дух. И в рамках этого диалога мы можем неплохо обсудить наши вопросы", — сказал Макрон.

В ответ на это российский лидер заявил, что "все имеет перспективы".

"Ничто бесследно не исчезает, не умирает, одна форма переходит в другую, и все находится в постоянном развитии", — подчеркнул Путин.

Песков также рассказал, что в ходе второго дня саммита лидеры России и Франции вновь вернутся к вопросу проведения встречи в "нормандском формате". По его словам, о необходимости его активизации шла речь на встрече в пятницу, но при этом понимания, когда может состояться такая встреча, пока нет.

"Пробежались по двусторонним отношениям, такая сверка часов по основным (вопросам — ред.). Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере. Сделать более эффективной работу Трианонского диалога", — сказал Песков.

Он напомнил, что идет подготовка к встрече два на два — министров иностранных дел и министров обороны.

Беседа с президентом Южной Кореи

В конце дня российский лидер также провел переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. В частности, Путин предложил президенту Южной Кореи обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

Российский лидер отметил, что добрососедские отношения двух стран развиваются должным образом, растет товарооборот.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин отметил, что нынешняя встреча двух лидеров — пятая по счету. Президент Южной Кореи отметил позитивный вклад России в урегулировании корейского вопроса и продвижении мира на полуострове.

Южнокорейский лидер также поблагодарил Путина за проявленную на его встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном твердую позицию о необходимости достижения денуклеаризации через диалог.

Президент России высоко оценил усилия Мун Чжэ Ина для межкорейского диалога и высказался в поддержку гуманитарной помощи Северной Корее.

Российский лидер также рассказал о своей встрече с Ким Чен Ыном. В частности, как отмечает администрация южнокорейского президента, "Путин сообщил, что на российско-северокорейском саммите в апреле председатель Ким Чен Ын подчеркнул, что ключевым вопросом являются гарантии безопасности Северной Кореи и необходимы соответствующие меры по денуклеаризации".

В конце беседы президент Южной Кореи также выразил соболезнования в связи с кончиной дипломата посольства России, советника Вадима Кабаева.

Встреча с Абэ

Как ожидается, во второй день саммита Путин проведет встречу с японским премьером Синдзо Абэ. По итогам стороны планируют подписать ряд совместных документов.

"Они (документы) сейчас согласовываются, но будут некоторые интересные, в том числе весьма интересные коммерческие соглашения", — рассказал помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков.