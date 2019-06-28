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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Встречи с Трампом, Макроном и Мэй. Первый день Путина на G20

Вчера, 23:40
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел серию переговоров на полях "Большой двадцатки" в Осаке.

Неофициальная встреча лидеров БРИКС

Перед официальным открытием "Двадцатки" неформальную встречу провели лидеры стран БРИКС: президенты России, Бразилии и ЮАР Владимир Путин, Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.
На саммите лидеры пяти государств затронули темы нестабильности мировой торговли, говорили о необходимости реформировать ВТО.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Вчера, 15:18
В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин также пообщался с президентом Бразилии. Это была их первая встреча.

Встреча с Трампом

После первого заседания G20 прошла двусторонняя встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
В Кремле рассказали, что два лидера затронули много тем, но не все смогли обсудить углубленно из-за ограничений по времени. Общение президентов длилось около полутора часов.
В частности, Путин и Трамп договорились посмотреть, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества.
"Говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран", — сказал Песков.
Встреча Путина и Трампа в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Изначально на встречу отводился примерно час.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Также два лидера обсудили международные отношения и торговлю, затронули Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и Турцию.
"Достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности", — добавил пресс-секретарь президента.
Кроме того, американский президент на переговорах с Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков. Российский лидер, в свою очередь, дал по этому вопросу необходимые разъяснения.
Главы государств договорились, что МИД, Госдеп и Минфины двух стран продолжат обсуждать затронутые ими темы более конкретно.
В ходе встречи Путин пригласил Трампа в следующем году приехать в Москву на 75-летие окончания Великой Отечественной войны.
"Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено", — рассказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 11:11
Встреча в Осаке. Кто мешал говорить Путину и ТрампуЛидеры России и США встретились на саммите G20 в Японии. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений двух стран. Из Осаки передает обозреватель радио Sputnik Мария Балябина.
В целом переговоры прошли в позитивном ключе, у двух лидеров есть настрой на налаживание диалога, подчеркнул представитель Кремля. Однако Песков призвал извлекать урок из прошлого и не забегать вперед в вопросе отношений России и США.

Беседа с Мэй

После переговоров с Трампом российский президент пообщался с британским премьером Терезой Мэй тет-а-тет. Как рассказал Песков, они обсудили дело Скрипалей: в частности, Мэй обвинила Москву в "безответственной и дестабилизирующей" деятельности и призвала привлечь обвиняемых Лондоном по инциденту в Солсбери людей к ответственности.
Затем в расширенном составе политики перешли к темам Украины, Сирии и Ирана.
Песков рассказал, что премьер "получила все необходимые ответы со стороны российского президента".
Представители России и Великобритании также отметили обоюдную необходимость принятия мер в интересах бизнеса, добавил он. В Кремле настаивают, что Москва готова на диалог по всем, даже самым острым, вопросам.
Лондон
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Сам факт встречи Путина и Мэй пресс-секретарь назвал положительным. Конструктивный настрой британской коллеги импонировал российскому лидеру, уверен Песков.

Переговоры с Макроном

После окончания официальной программы первого дня саммита лидеры отправились на прием от имени премьер-министра Японии Синздо Абэ. Однако официальные встречи на этом не закончились.
После мероприятия Путин прибыл резиденцию, которую он занимает на время саммита, куда к нему приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер тепло поприветствовал Путина и сказал ему по-русски "привет".
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
В ходе переговоров президент России назвал Францию одним из важнейших партнеров для Москвы. Путин также пригласил Макрона на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй Мировой войне и поблагодарил его за приглашение принять участие в Парижском форуме мира, пообещав, что постарается приехать.
В свою очередь, французский лидер выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" пройдет в июле. Макрон также предложил Путину обсудить ситуацию в Сирии и Иране. Он отметил, что положение дел в этих странах представляет особый интерес Москвы и Парижа.
"В текущем международном контексте самое важное — это наше сотрудничество. Я также убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир. Это не единственная модель развития, но она имеет свою силу, свой особый дух. И в рамках этого диалога мы можем неплохо обсудить наши вопросы", — сказал Макрон.
В ответ на это российский лидер заявил, что "все имеет перспективы".
"Ничто бесследно не исчезает, не умирает, одна форма переходит в другую, и все находится в постоянном развитии", — подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 08:12
Ситуацию надо менять. Эксперт о встрече Путина и Трампа Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались на полях саммита G20 в японской Осаке. Эксперт Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил важность этой встречи.
Песков также рассказал, что в ходе второго дня саммита лидеры России и Франции вновь вернутся к вопросу проведения встречи в "нормандском формате". По его словам, о необходимости его активизации шла речь на встрече в пятницу, но при этом понимания, когда может состояться такая встреча, пока нет.
"Пробежались по двусторонним отношениям, такая сверка часов по основным (вопросам — ред.). Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере. Сделать более эффективной работу Трианонского диалога", — сказал Песков.
Он напомнил, что идет подготовка к встрече два на два — министров иностранных дел и министров обороны.

Беседа с президентом Южной Кореи

В конце дня российский лидер также провел переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. В частности, Путин предложил президенту Южной Кореи обсудить ситуацию на Корейском полуострове.
Российский лидер отметил, что добрососедские отношения двух стран развиваются должным образом, растет товарооборот.
В свою очередь, Мун Чжэ Ин отметил, что нынешняя встреча двух лидеров — пятая по счету. Президент Южной Кореи отметил позитивный вклад России в урегулировании корейского вопроса и продвижении мира на полуострове.
Южнокорейский лидер также поблагодарил Путина за проявленную на его встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном твердую позицию о необходимости достижения денуклеаризации через диалог.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Вчера, 20:52
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Президент России высоко оценил усилия Мун Чжэ Ина для межкорейского диалога и высказался в поддержку гуманитарной помощи Северной Корее.
Российский лидер также рассказал о своей встрече с Ким Чен Ыном. В частности, как отмечает администрация южнокорейского президента, "Путин сообщил, что на российско-северокорейском саммите в апреле председатель Ким Чен Ын подчеркнул, что ключевым вопросом являются гарантии безопасности Северной Кореи и необходимы соответствующие меры по денуклеаризации".
В конце беседы президент Южной Кореи также выразил соболезнования в связи с кончиной дипломата посольства России, советника Вадима Кабаева.

Встреча с Абэ

Как ожидается, во второй день саммита Путин проведет встречу с японским премьером Синдзо Абэ. По итогам стороны планируют подписать ряд совместных документов.
"Они (документы) сейчас согласовываются, но будут некоторые интересные, в том числе весьма интересные коммерческие соглашения", — рассказал помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков.
По его словам, в переговорах также примут участие главы "Роснефти" Игорь Сечин и "Газпрома" Алексей Миллер.
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Саммит G20 в ОсакеЭммануэль МакронТереза МэйБольшая двадцаткаВладимир ПутинВеликобританияФранцияРоссияСШАСаммит G20В мире
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