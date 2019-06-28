Медведчук считает, что вернуть пленных можно путем переговоров с Донбассом

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Власти Украины должны заниматься обменом пленных, а не их освобождением, без переговоров с Донбассом вернуть их не получится, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Ранее в аэропорту Минска состоялась передача освобожденных в одностороннем порядке Киеву украинцев, которые удерживались на территории ЛНР и ДНР в связи с конфликтом в Донбассе. В пятницу в сопровождении Медведчука четверо украинцев прибыли самолетом в Киев.

"Без диалога, без переговоров ничего не будет. Рассчитывать на кого-то, что кто-то на кого-то подействует, кто-то кого-то заставит, кто-то кого-то вынудит - это рассчитывать на нулевой результат. Сейчас можно говорить, что идут переговоры по освобождению как в Донецке, так и в Луганске. Я акцентирую внимание: именно переговоры по освобождению (пленных - ред.), потому что по обмену должна заниматься власть (Украины - ред.)", - заявил Медведчук в пятницу в интервью телеканалу Newsone.