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РИА Новости

Медведчук считает, что вернуть пленных можно путем переговоров с Донбассом

Вчера, 23:10
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Власти Украины должны заниматься обменом пленных, а не их освобождением, без переговоров с Донбассом вернуть их не получится, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее в аэропорту Минска состоялась передача освобожденных в одностороннем порядке Киеву украинцев, которые удерживались на территории ЛНР и ДНР в связи с конфликтом в Донбассе. В пятницу в сопровождении Медведчука четверо украинцев прибыли самолетом в Киев.
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"Без диалога, без переговоров ничего не будет. Рассчитывать на кого-то, что кто-то на кого-то подействует, кто-то кого-то заставит, кто-то кого-то вынудит - это рассчитывать на нулевой результат. Сейчас можно говорить, что идут переговоры по освобождению как в Донецке, так и в Луганске. Я акцентирую внимание: именно переговоры по освобождению (пленных - ред.), потому что по обмену должна заниматься власть (Украины - ред.)", - заявил Медведчук в пятницу в интервью телеканалу Newsone.
По его словам, именно украинское правительство дает полномочия тем, кто от его имени выступает в вопросах обмена пленными. "Речь идет об одностороннем освобождении, так, как это произошло с четырьмя гражданами Украины", - добавил Медведчук.
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11 февраля 2018, 10:00
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