СМИ сообщили о двойном гражданстве кандидата от партии Зеленского

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Александр Куницкий, который баллотируется в депутаты от партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в Харькове, имеет двойное гражданство – Украины и Израиля, сообщил в пятницу украинский " Александр Куницкий, который баллотируется в депутаты от партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в Харькове, имеет двойное гражданство – Украины и Израиля, сообщил в пятницу украинский " 5 канал ".

Согласно конституции, на Украине официально разрешено иметь только одно гражданство. Наличие второго гражданства является основанием для утраты гражданства Украины. Кроме того, согласно закону о государственной службе, на такую службу не может вступить лицо, имеющее гражданство другого государства.

"По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии "Слуга народа" будет баллотироваться блогер с израильским гражданством - Александр Куницкий. Мужчина не проживает в Харькове", – говорится в сюжете.

По данным журналистов, о наличии у Куницкого гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого". Сам Куницкий наличие гражданства Израиля опровергает.

"Сам блогер еще до начала избирательной кампании продемонстрировал свое гражданство Израиля, пребывая там длительное время, о чем говорят материалы, опубликованные в его видеоблоге. Так, на одном из видео Александр спорит с полицейским и называет свое место проживания в Израиле в городе Хайфа... Кроме того, есть еще один прецедент... он требовал переводчика с украинского языка на свой родной иврит. В 2018 году в Борисполе на Киевской автотрассе видеоблогер, общаясь с полицией, обвинил правоохранителей в незаконном блокировании его авто", – добавили в сюжете "5 канала".