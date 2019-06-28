МВД проверит данные о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку информации об обнаружении в Москве офиса, где якобы подделывают подписи для регистрации кандидатов в Мосгордуму, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Ранее глава штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter пост, в котором утверждал, что его соратники обнаружили в Москве офис, в котором "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди кандидатов, в пользу которых якобы это делалось, назывались член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин, актер Андрей Соколов, директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм и другие. Соколов и Митрохин уже опровергли РИА Новости данные заявления.

"По факту распространенной информации в некоторых СМИ о том, что в одном из домов на Краснопресненской набережной обнаружен офис, где осуществляется фальсификация подписей граждан для регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы, проводится проверка", - говорится в сообщении.