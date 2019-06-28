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РИА Новости

Многие подходы украинской власти остаются непонятными, заявил Песков

Вчера, 20:44
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Многие подходы новой власти на Украине остаются непонятными и требуют прояснений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в целом "все говорят, что, учитывая факт нового президента на Украине, действительно следует говорить о реанимации "нормандского формата".
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"Но в то же время, об этом говорит президент Путин, сейчас многие подходы нового руководства Украины по-прежнему остаются непонятными, они отчетливо не артикулируются, требуют прояснения. А для того, чтобы собираться в "нормандском формате", нужно сначала сделать домашнюю работу", - сказал Песков в эфире "Россия24".
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Ситуация на УкраинеДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
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