Многие подходы украинской власти остаются непонятными, заявил Песков

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Многие подходы новой власти на Украине остаются непонятными и требуют прояснений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в целом "все говорят, что, учитывая факт нового президента на Украине, действительно следует говорить о реанимации "нормандского формата".
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"Но в то же время, об этом говорит президент Путин, сейчас многие подходы нового руководства Украины по-прежнему остаются непонятными, они отчетливо не артикулируются, требуют прояснения. А для того, чтобы собираться в "нормандском формате", нужно сначала сделать домашнюю работу", - сказал Песков в эфире "Россия24".