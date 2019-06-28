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РИА Новости

Митрохин прокомментировал заявление штаба Навального о подделке подписей

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Митрохин
Сергей Митрохин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Митрохин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин считает, что заявление штаба Алексея Навального о подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму говорит о большом интересе к нему, он не исключил, что именно эти же самые люди и могли стоять за фабрикацией.
Ранее глава штаба Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter пост, в котором утверждал, что его соратники обнаружили в Москве офис, в котором "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди кандидатов, в пользу которых якобы это делалось, Волков назвал Митрохина, актёра Андрея Соколова и других.
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"Леонид Волков мне в Twitter написал, что знаю ли я, что какая-то "фабрика" работает по изготовлению подписей на меня. Я его поблагодарил за информацию и попросил его подробности прислать. Он до сих пор не прислал. Ну вообще-то тут я не исключаю, что эти самые люди и были. Это одна из версий моих... У меня нет доказательств, конечно, никаких. Но заинтересованность тут весьма очевидна", - рассказал РИА Новости Митрохин.
По его словам, он у них стоит поперек горла у всех, так как не дает конкурентам провести своих людей в Мосгордуму.
"Я к этому отношусь с пониманием, что это будет вызывать негативные эмоции, попытки совершить провокации", - добавил он.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Сергей Митрохин. Архивное фото
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Сергей МитрохинАлексей НавальныйЯблокоМосковская городская думаПолитика
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