Митрохин прокомментировал заявление штаба Навального о подделке подписей

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин считает, что заявление штаба Алексея Навального о подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму говорит о большом интересе к нему, он не исключил, что именно эти же самые люди и могли стоять за фабрикацией.

Ранее глава штаба Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter пост, в котором утверждал, что его соратники обнаружили в Москве офис, в котором "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди кандидатов, в пользу которых якобы это делалось, Волков назвал Митрохина, актёра Андрея Соколова и других.

"Леонид Волков мне в Twitter написал, что знаю ли я, что какая-то "фабрика" работает по изготовлению подписей на меня. Я его поблагодарил за информацию и попросил его подробности прислать. Он до сих пор не прислал. Ну вообще-то тут я не исключаю, что эти самые люди и были. Это одна из версий моих... У меня нет доказательств, конечно, никаких. Но заинтересованность тут весьма очевидна", - рассказал РИА Новости Митрохин.

По его словам, он у них стоит поперек горла у всех, так как не дает конкурентам провести своих людей в Мосгордуму.

"Я к этому отношусь с пониманием, что это будет вызывать негативные эмоции, попытки совершить провокации", - добавил он.