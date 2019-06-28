Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T20:39Z
https://ria.ru/20190628/1556031259.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152786/69/1527866945_0:66:3072:1793_1036x0_80_0_0_22df1be8ac865a9cf8b41de03b448453.jpg
РИА Новости

Соколов ответил на обвинения штаба Навального в подделке подписей

Вчера, 20:39
7213
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Андрей Соколов
Актер Андрей Соколов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Актер Андрей Соколов . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Кандидат в депутаты Московской городской думы Андрей Соколов в ответ на обвинения штаба Алексея Навального по поводу якобы подделанных подписей избирателей заявил, что собрал их достаточно для регистрации и ему незачем заниматься их фальсификацией.
Ранее глава штаба Навального Леонид Волков сообщил в Twitter, что его соратники нашли в Москве офис, где якобы обнаружили заполненные подписные листы нескольких кандидатов в Мосгордуму. Волков писал, что в этом офисе якобы подделывали подписи в поддержку актера Андрея Соколова, директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма, представителя "Яблока" Сергея Митрохина и других кандидатов.
9 апреля, 14:15
В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении
"Я помню и в прошлые годы появлялись такие сообщения, наверное это присуще всем избирательным кампаниям, ничего нового в этом нет. Сегодня у меня была встреча с волонтерами, которые помогают собирать подписи, ходят от двери до двери. Могу сказать, что уже собрал достаточно подписей, поэтому незачем этим заниматься и я не думаю, что этим занимались волонтеры", - сообщил РИА Новости Соколов.
Соколов подал заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы от 43-го округа 10 дней назад.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
25821030
Обсудить 3
Андрей СоколовАлексей НавальныйПолитика
Рекомендуем
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
РИА
Новости
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Детеныш рыси
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Лента
новостей
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Обстановка на Ленинградском вокзале после сбоя в движении электропоездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги
В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner. Архивное фото
Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner, пишут СМИ
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Существенных изменений в ЕГЭ-2020 не будет, заявил глава Рособрнадзора
Женщина пьет воду
От каких пищевых привычек нужно отказаться, чтобы похудеть
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной
Паводок в Иркутской области
Из подтопленного города Тулун в Приангарье эвакуировали более 500 человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
10:49Путин ответил на возражения Элтона Джона
10:47Путин заявил о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
10:46Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
10:45Конкретики по встречам в "нормандском формате" нет, заявил Путин
10:42Россия продолжит участвовать в работе "нормандского формата"
10:40Трамп заявил о "прекрасной дискуссии" с Путиным
Лента новостейМолния