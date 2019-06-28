Соколов ответил на обвинения штаба Навального в подделке подписей

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Кандидат в депутаты Московской городской думы Андрей Соколов в ответ на обвинения штаба Алексея Навального по поводу якобы подделанных подписей избирателей заявил, что собрал их достаточно для регистрации и ему незачем заниматься их фальсификацией.
Ранее глава штаба Навального Леонид Волков сообщил в Twitter, что его соратники нашли в Москве офис, где якобы обнаружили заполненные подписные листы нескольких кандидатов в Мосгордуму. Волков писал, что в этом офисе якобы подделывали подписи в поддержку актера Андрея Соколова, директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма, представителя "Яблока" Сергея Митрохина и других кандидатов.
"Я помню и в прошлые годы появлялись такие сообщения, наверное это присуще всем избирательным кампаниям, ничего нового в этом нет. Сегодня у меня была встреча с волонтерами, которые помогают собирать подписи, ходят от двери до двери. Могу сказать, что уже собрал достаточно подписей, поэтому незачем этим заниматься и я не думаю, что этим занимались волонтеры", - сообщил РИА Новости Соколов.
Соколов подал заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы от 43-го округа 10 дней назад.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.