Соколов ответил на обвинения штаба Навального в подделке подписей

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Кандидат в депутаты Московской городской думы Андрей Соколов в ответ на обвинения штаба Алексея Навального по поводу якобы подделанных подписей избирателей заявил, что собрал их достаточно для регистрации и ему незачем заниматься их фальсификацией.

"Я помню и в прошлые годы появлялись такие сообщения, наверное это присуще всем избирательным кампаниям, ничего нового в этом нет. Сегодня у меня была встреча с волонтерами, которые помогают собирать подписи, ходят от двери до двери. Могу сказать, что уже собрал достаточно подписей, поэтому незачем этим заниматься и я не думаю, что этим занимались волонтеры", - сообщил РИА Новости Соколов.